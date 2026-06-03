Mio förvärvar mark i Tibro för framtida expansion

Mio fortsätter förvärva mark av Tibro kommun, härnäst handlar det om ett förvärv på cirka 97 000 kvadratmeter Förvärvet är en del av den överenskommelse som ingicks med kommunen 2018 och syftar till att säkerställa Mios möjligheter att växa vidare.

Mio har funnits på orten med huvudkontor och centrallagerverksamhet sedan 1976. Markförvärvet ger företaget handlingsutrymme inför framtida investeringar och expansion, utan att i nuläget fastslå specifika byggnadsplaner. Fastigheten ligger i anslutning till den tidigare förvärvade marken vid huvudkontoret och centrallagret i Tibro.

– Vi tror på Tibro och vi tror på framtiden vi bygger här. Det här förvärvet är ett konkret bevis på att vi fortsätter att investera långsiktigt. Mio ska hjälpa alla att skapa sina drömhem, och för att kunna göra det ännu bättre säkrar vi i och med detta markförvärv skalbarheten att växa utifrån den affärsstrategi vi beslutat mot 2030. Björn Lindblad, vd, Mio

– Det är mycket glädjande att Mio fortsätter växa i Tibro. Det visar tydligt att vår kommun är en stark och attraktiv plats för företag att utvecklas i. När en så viktig aktör väljer att satsa vidare här, stärker det både arbetsmarknaden och framtidstron i hela samhället, säger Jan Hanna, kommunstyrelsens ordförande, Tibro kommun.