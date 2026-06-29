Miniso öppnar hos URW i Mall of Scandinavia

URW hyr ut till Miniso i Mall of Scandinavia som därmed öppnar sin första butik i Norden. Butiken kommer ligga bredvid Legos butik.

Westfield Mall of Scandinavia fortsätter att utveckla sitt butiksutbud och välkomnar vid årets slut det globala livsstilsvarumärket Miniso, som öppnar sin första butik i Norden. Varumärket har tusentals butiker i över 100 länder.

Miniso grundades 2013 och erbjuder ett brett och ständigt föränderligt sortiment inom kategorier som trendiga leksaker, skönhet, accessoarer, heminredning och teknik – alltid med fokus på att kombinera funktion, design och prisvärdhet. Varumärkets filosofi bygger på att göra vardagen roligare och mer tillgänglig, där mottot ”Life is for fun” genomsyrar såväl produkterna som butiksupplevelsen.

Genom samarbeten med över 180 ikoniska varumärken och karaktärer har Miniso blivit känt för sina eftertraktade IP-kollektioner, där detaljhandel möter populärkultur och samlarvärde. Sortimentet omfattar allt från älskade globala varumärken som Hello Kitty and Friends, Disney, Harry Potter och One Piece till några av dagens mest omtalade IP, såsom Mofusand, Chiikawa och K-pop-fenomenet Demon Hunters. Resultatet är en dynamisk och inspirerande butiksmiljö som tilltalar en bred målgrupp, inte minst den yngre generationen.

– Vi är mycket glada över att välkomna Miniso till Westfield Mall of Scandinavia. Deras koncept, som kombinerar design, lekfullhet och starka globala samarbeten, tillför något nytt till vårt butikserbjudande och stärker ytterligare vår position som en destination där shopping möter upplevelser, säger Sofia Rundström, general manager på Westfield Mall of Scandinavia.

– Vår etablering i Sverige är ett viktigt kapitel i Minisos globala resa. Vi är stolta över att introducera vårt senaste butikskoncept, Miniso Friends, på Westfield Mall of Scandinavia – en butiksupplevelse där över 80 procent av sortimentet är IP-baserat och presenteras i uppslukande, tematiska miljöer som låter kunderna kliva rakt in i de världar de älskar. Svenska konsumenter har en genuin uppskattning för glädje, design och kvalitet, och vi tror att Miniso Friends ligger helt i linje med den andan. Vi ser fram emot att göra Sverige till vårt hem och bli en del av människors vardag, säger Marina Li, Regional Manager Europe på Miniso.

Miniso öppnar i Westfield Mall of Scandinavias område Lifestyle Avenue, som har ett tydligt fokus på upplevelsebaserad handel och ligger i anslutning till varumärken som Lego. Etableringen stärker områdets attraktionskraft ytterligare och bidrar till en ännu mer varierad och inspirerande besöksupplevelse för köpcentrumets gäster.