Mindre Rikshem visar stabilt resultat

Rikshem ökade hyresintäkterna för året till 3 647 mkr (3 633). För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3,2 procent. Driftöverskottet uppgick till 2 100 mkr (2 093) och förvaltningsresultatet om 1 273 mkr var i nivå med föregående år. Årets investeringar i fastigheter uppgick till 1 390 mkr (1 078).

– Vi lämnar 2025 med en bra känsla. Bra siffror, överträffade operativa mål och nöjda medarbetare visar att vi fortsatt är på rätt väg. Trots att vi nettosålt under året ökar såväl intäkter som driftöverskott. Vi investerar i linje med plan, fortsätter minska energiförbrukningen i våra fastigheter och når våra kundnöjdhetsmål, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.

Hyresintäkterna uppgick till 3 647 mkr (3 633). För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 96 mkr eller 3,2 procent.

Driftöverskottet uppgick till 2 100 mkr (2 093), en ökning med 0,4 procent. För jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 43 mkr eller 2,4 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 273 mkr (1 274) vilket är i nivå med föregående år

Värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till -211 mkr (405).

Årets resultat före skatt uppgick till 874 mkr (1 295).

Fastigheternas verkliga värde, inkl Rikshems andel i joint ventures, uppgick till 58 205 mkr (58 827).

Totalavkastning inkl joint ventures (12 mån), uppgick till 3,3 procent (4,4).