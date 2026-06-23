”Mindre fokus på kvm – mer fokus på funktion”

Vad tror de främsta experterna om hur omvärldsläget påverkar städer och fastigheter? Var finns vinnarna och var finns förlorarna? Det diskuterades av Lovisa Hagelberg, Martin Kron, Thomas Persson och PG Sabel på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

– För första gången på 30 år har vi vakanser även i Stockholm. Tittar vi på Stockholms innerstad så har vi ändå en stark tillväxt, trots vakanser. Det kommer inte finnas en efterfrågan utanför huvudstaden, menade Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics JLL Sverige.

Något han sade från scenen på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen, där han stod i en panel.

Vad gäller valet i höst ser han sig som ”pragmatisk”.

– Oavsett vem som vinner, så kommer det att vara lång regeringsbildning, sedan budgetförhandlingar. Vi har inga problem att jobba med vare sig ett blått gäng eller ett rödgrönt gäng, bara det finns en förutsägbarhet de kommande fyra åren, sade Thomas Persson.

En sak är han väldigt frågande över:

– Varför ska det ta så lång tid att bli klar med en detaljplan?

När det gäller Stockholms innerstad sade Martin Kron, chef investeringar och projekt Vasakronan, att det är ”superhett”. Det är där företagen vill vara – för att medarbetarna vill det.

– Kontoren ska vara kollektivnära, men de ska också erbjuda ett sammanhang. Det kommer bli mindre fokus på kvadratmeter framöver, och mer fokus på funktion, sade Martin Kron, och vidare:

– Kontoren kommer att ha en enormt viktig del i vårt samhälle, men det kommer att ställas högre krav.

Lovisa Hagelberg, vd CBRE Global Workplace Solutions, tryckte på att de stora vinnarna är företag som jobbar på att säkra sina fastigheter och lokaler.

– Där har vi ett segment som går som tåget. Vi ser ökade värden hos fastigheter där man satsar på säkerhet, säger Lovisa Hagelberg.

Hur ser du annars på kontoren framåt?

– Vi behöver ha kvar kontoren som mötesplatser. Både för att ses och vara kreativa, och inte minst för att stävja psykisk ohälsa, svarade Lovisa Hagelberg.

PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm, frågade sig varför det är så svårt att hyra ut?

– Nu får man jobba som fan för att hyra ut, sade PG Sabel.

Hur påverkar AI er?

– Vi kan prompta själva istället för att skicka till en arkitektfirma. Människor i kontorslägen, där kommer mycket rationaliseras bort, svarade PG Sabel.

Vilka områden är vinnare framöver?

– Universitetsstäder.