Miljonprogrammets nota: hyrorna höjs med upp till 61%

Långdragen process i Bergshamra. Vd:n: ”Min viktigaste uppgift var att få till en bra dialog.”
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Fler Nyheter från förstasidan
Klassiska bokhandeln kan börja med alkohol
”Senaste åren har varit knapra. Och alkohol drar svenskar.”
Logicor hyr ut 6 000 kvm
Första uthyrningen i projektfastighet.
Tack för årets framgångsrika Almedalen
Publikrekord när Fastighetsvärlden bjöd på två dagar fyllda av fler än 25 seminarier under Almedalsveckan.
Wihlborgs får nästan monopol – listor och intervju
Intervju med Ulrika Hallengren. ✓ ”Det finns många alternativ”. ✓ FV listar stad för stad. ✓ Den minst sagt udda fastigheten. ✓ Nobbade miljardbestånd. ✓ ”Ser mer positivt ut nu.”
FV Quiz: USA, fastigheter och VM
Var i USA har Engelbert investerat? Vilket lag sponsras av Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!
”Svenska arkitekter har för dåligt självförtroende”
FV Fokus Utfrågning av Marco Checchi, medgrundare på Studio Stockholm ✓ Om att arbeta internationellt. ✓ Inte se bakåt. ✓ Lönsamheten i branschen.
Advokatbyrå flyttar till Gyllene triangeln
Lämnar kontorslokaler på Strandvägen.
Så vill Vasakronan och Kåpan växa i Värtan
Nya kontorslokaler, bostäder och stor livsmedelsbutik. Läs om de uppdaterade planerna.
Vill bygga nytt höghus i Kista
Köpte tomträtten redan 2015.
Wihlborgs köper från Castellum för 13,3 mdr
Affären omfattar 95 fastigheter och 635 000 kvm. Yielden bedöms till 5,0 procent. Det är årets hittills i särklass största affär.
Skenande capex – dyrt för klimatet och fastighetsägaren
Tre gånger högre investeringskostnader än för 25 år sedan – men lägre avkastning. Lars Johnsson ifrågasätter om kontorsmarknadens ombyggnadstrend är hållbar.
Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city
FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.
Fortifikationsverket nära köp för halv miljard
Tiotals byggnader och mycket mark.
Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet
Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.