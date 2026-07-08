Miljardprojekt på Manhattan stoppat efter raslarm

New Yorks största kontorskonvertering till bostäder har förvandlats till ett dramatiskt räddningsarbete. Sedan bärande stålpelare på våning 21 deformerats i den tidigare Pfizer-fastigheten på Manhattan har kvarter spärrats av och arbetet stoppats. Samtidigt betonar utvecklaren att den omfattande omvandlingen ska kunna fullföljas.

Fastigheten ligger i Midtown East på Manhattan, mellan Second och Third Avenue, bara ett kvarter väster om FN-skrapan – alltså nära platsen för det projekt som Sven-Olof Johansson drev i slutet av 1980-talet då han även träffade Donald Trump.

Det som beskrivits som New Yorks största omvandling av kontor till bostäder har hamnat i världens blickfång. Vid 235 East 42nd Street på Manhattan tvingades myndigheterna i veckan spärra av flera kvarter sedan två bärande stålpelare böjts och bjälklag börjat ge vika under pågående byggnation. Ingen person skadades, men byggnaden bedömdes vara så instabil att omkringliggande fastigheter, ett hotell och en skola utrymdes.

Projektet omfattar de tidigare huvudkontorsbyggnaderna för läkemedelsbolaget Pfizer på adresserna 219 och 235 East 42nd Street, strax öster om Grand Central Terminal. Ambitionen är att skapa omkring 1 600 hyreslägenheter, varav cirka 400 prisreglerade, tillsammans med handel, service och ett omfattande utbud av gemensamma ytor.

Därmed är satsningen den största kontorskonverteringen till bostäder i New Yorks historia.

Fastighetskomplexet består av två byggnader med olika historia. Den äldre byggnaden på 219 East 42nd Street uppfördes 1905 och omfattar cirka 32 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på ursprungligen tio våningar. Som en del av ombyggnaden byggs huset på med ytterligare våningar och ska i färdigt skick nå 29 våningar.

Den större byggnaden på 235 East 42nd Street uppfördes 1960 efter ritningar av Emery Roth & Sons och omfattar cirka 76 500 kvadratmeter. Under flera decennier fungerade den som Pfizers globala huvudkontor innan bolaget successivt lämnade fastigheten. Totalt omfattar de båda byggnaderna närmare 109 000 kvadratmeter.

Bakom utvecklingen står MetroLoft, lett av Nathan Berman, tillsammans med David Werner Real Estate Investments. MetroLoft har under de senaste åren profilerat sig som en av New Yorks mest aktiva aktörer inom konvertering av äldre kontorshus till bostäder, ett segment som vuxit snabbt i takt med stigande vakanser på kontorsmarknaden.

Det är dock inte hela projektet som bedöms vara i fara. Enligt stadens byggnadsmyndigheter är problemen lokaliserade till den större byggnaden på 235 East 42nd Street. Där har två bärande pelare på den 21 våningen deformerats, vilket orsakat sättningar i flera bjälklag ovanför. Skadorna upptäcktes innan något ras inträffade och arbetet med att stämpa upp konstruktionen påbörjades omedelbart.

Den mindre byggnaden på 219 East 42nd Street, där den omfattande påbyggnaden genomförs, omfattas inte av den akuta rasrisken enligt de uppgifter som hittills offentliggjorts.

Exakt vad som orsakat problemen är ännu inte fastställt. MetroLoft uppger att deformationerna uppstått i samband med förstärkningsarbeten inför den pågående ombyggnaden och att händelsen är begränsad till en mindre del av konstruktionen. Nathan Berman har avfärdat uppgifter om ett överhängande kollapshot och beskrivit situationen som lokal. Enligt honom har byggnaden ”aldrig varit nära att kollapsa” och skadorna bedöms kunna repareras, även om projektets tidplan påverkas.

Samtidigt har New Yorks myndigheter intagit en betydligt försiktigare hållning. Byggnaden övervakas kontinuerligt med sensorer och drönare medan tillfälliga stålkonstruktioner installeras för att stabilisera den skadade delen. Först när konstruktionen bedöms vara säker kan arbetet med ett av USA:s mest uppmärksammade konverteringsprojekt återupptas.

Den tidigare hyresgästen, Pfizer, beslutade 2018 att lämna sitt mångåriga huvudkontor på 219 och 235 East 42nd Street. Samtidigt tecknade bolaget ett 20-årigt hyresavtal i The Spiral på adressen 66 Hudson Boulevard i Hudson Yards. Flytten motiverades med behovet av ett modernare och mer flexibelt huvudkontor, och inflyttningen planerades till 2022.

Själva utflyttningen skedde etappvis. När fastigheterna såldes 2018 tecknade Pfizer ett femårigt återhyresavtal (leaseback), vilket innebar att bolaget kunde stanna kvar under en övergångsperiod. Den sista verksamheten lämnade byggnaderna under 2023, varefter MetroLoft och David Werner kunde påbörja den omfattande ombyggnaden till bostäder.