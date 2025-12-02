Mileway utökar uthyrning till 11.500 kvm

Mileway, Europas ledande aktör inom last mile-logistikfastigheter, stärker samarbetet med PWS Nordic AB genom att tillhandahålla ytterligare 4.100 kvm lager- och kontorsyta på Bjurö 12 i Malmö. Totalt hyr PWS Nordic nu cirka 11.500 kvm på fastigheten.

PWS Nordic utvecklar hållbara och användarvänliga avfalls- och återvinningslösningar anpassade för nordiska förhållanden. Företaget producerar nära sina marknader via anläggningar runt om i Europa, och distributionen utgår från centrallagret i Sverige för att komma nära kunderna.

Fastigheten ligger i Östra Hamnen, ett av Malmös mest etablerade logistikområden, endast tre kilometer från centrum. Det strategiska läget ger smidiga transporter i både södra Sverige och resten av Norden, och knyter samman PWS Nordics produktion i Europa med företagets breda kundbas. Området har direkt access till viktiga transportleder som Västkustvägen och Inre Ringvägen.

Den nyuthyrda enheten har nyligen renoverats och uppgraderats med bland annat LED-belysning, nya lastportar, förbättrade gemensamma ytor samt ny entré och kök. Gårdsytan har asfalterats och erbjuder gott om parkeringsmöjligheter.

– Denna utökning visar på den starka efterfrågan på moderna och välbelägna logistiklokaler i södra Sverige – lokaler som stödjer företag som prioriterar tillgänglighet, effektivitet och hållbarhet. Vi är stolta över att kunna hjälpa PWS Nordic att föra sin europeiska produktion närmare kunderna i Norden och göra last mile-leveransen snabbare och smidigare, säger Jacob Goldmann, Country Director Sweden, Mileway.

– Lokalerna i Östra Hamnen ger oss rätt förutsättningar för vår fortsatta tillväxt. Läget – tillsammans med de förbättrade ytorna – gör det möjligt för oss att optimera våra flöden, korta ledtiderna och samtidigt minska vårt klimatavtryck. Det stärker både vår effektivitet och vårt hållbarhetsarbete i hela Norden, säger Morgan Holm, försäljningschef, PWS Nordic AB.

