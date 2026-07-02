Mileway tecknat hyresavtal om 45 000 kvm

Mileway, Blackstones last mile-logistikbolag, har tecknat nya hyresavtal om totalt cirka 45 000 kvm i sitt svenska fastighetsbestånd under juni. Nästan 90 procent av den uthyrda ytan tecknades av nya kunder.

I Mälardalen tecknade Mileway ett hyresavtal om cirka 8 400 kvm med en statlig myndighet, samt ett hyresavtal om cirka

3 200 kvm med logistikföretaget ET Logistik AB. I södra Sverige tecknade tredjepartslogistikföretaget Airmee AB ett hyresavtal om cirka 5 200 kvm i Malmö, samtidigt som en importör och distributör av frukt och grönt tecknade ett hyresavtal om drygt 5 000 kvm i Helsingborg för att stödja sin tillväxt.

Ett flertal mindre uthyrningar runt om i portföljen bidrog också till ett starkt resultat under månaden.

– Att teckna nya hyresavtal om totalt cirka 45 000 kvm under en månad är ett mycket starkt resultat. Att närmare 90 procent av den uthyrda ytan tecknades av nya kunder visar att efterfrågan på våra fastigheter är fortsatt hög. Vi ser ett stort intresse från företag inom flera olika branscher som söker välbelägna lokaler med rätt förutsättningar för en effektiv verksamhet och framtida tillväxt, säger Jacob Goldmann, country director på Mileway Sverige.

Mileway äger och förvaltar ett omfattande bestånd av last mile-logistikfastigheter i Sverige och övriga Europa. Fastigheterna är strategiskt belägna nära större städer, transportinfrastruktur och slutkunder och utgör en viktig del av moderna försörjningskedjor och effektiva distributionsnätverk.

Mileway är den största innehavaren av logistikfastigheter för last mile-leveranser i Europa. Bolaget äger cirka 1 600 fastigheter på totalt 14 miljoner kvm i tio länder.