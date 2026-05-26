Mileway hyr ut till Euromaster och byggstartar

Mileway, som ägs av Blackstone, har tecknat ett långtidsavtal med Euromaster för 2 700 kvm i Backa 30:4 i Göteborg. Lokalen blir Euromasters nya flaggskeppsanläggning i staden. Samtidigt inleder Mileway en omfattande ombyggnation av fastigheten, inklusive de ytor som hyrs av Euromaster, som en del av ett större moderniseringsprogram.

Backa 30:4 ägs av opportunistiska fonder förvaltade av Blackstone och omfattar totalt 10 400 kvadratmeter. Fastigheten är strategiskt belägen cirka 5 kilometer norr om centrala Göteborg, med utmärkt tillgång till E6, och erbjuder takhöjder upp till 11 meter. Utöver Euromasters ytor är 4 000 kvadratmeter uthyrda till Würth Industri Sverige AB, medan resterande delar för närvarande renoveras för att skapa moderna och flexibla lager- och kontorsytor.

Euromaster, en paneuropeisk leverantör av däck- och fordonsservice samt befintlig Mileway-kund i Göteborg, etablerar nu sitt nya flaggskepp på Backa 30:4. Lokalerna anpassas för att optimera verksamheten och arbetet omfattar bland annat uppgraderingar av brandskyddssystem i lagret, ombyggnation av kontors- och butiksytor till lager och verkstad, installation av nya portar, energieffektiv LED-belysning samt förbättrad ventilation.

– Etableringen av vår nya flaggskeppsanläggning i Backa är ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxt i Göteborgsregionen. Anläggningen ger oss rätt förutsättningar att arbeta effektivt och säkert, samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder en ännu högre servicenivå. De anpassningar som Mileway genomför säkerställer att anläggningen möter både våra nuvarande och framtida behov”, säger Jonas Odqvist, VD för Euromaster.

Jacob Goldmann, Country Director på Mileway, kommenterar:

– Euromasters beslut att etablera sitt nya flaggskepp på Backa 30:4 är ett starkt kvitto på både fastigheten och lägets attraktivitet. Vi ser fram emot att leverera en högkvalitativ anläggning som stöttar deras verksamhet. Uthyrningen är också en del av vårt bredare moderniseringsprogram för Backa 30:4, vilket kommer att tillföra ytterligare moderna och flexibla logistikytor till Göteborgsmarknaden.”