Mileway hyr ut till Euromaster och byggstartar

Mileway, som ägs av Blackstone, har tecknat ett långtidsavtal med Euromaster för 2 700 kvm i Backa 30:4 i Göteborg. Lokalen blir Euromasters nya flaggskeppsanläggning i staden. Samtidigt inleder Mileway en omfattande ombyggnation av fastigheten, inklusive de ytor som hyrs av Euromaster, som en del av ett större moderniseringsprogram.

Annons

Backa 30:4 ägs av opportunistiska fonder förvaltade av Blackstone och omfattar totalt 10 400 kvadratmeter. Fastigheten är strategiskt belägen cirka 5 kilometer norr om centrala Göteborg, med utmärkt tillgång till E6, och erbjuder takhöjder upp till 11 meter. Utöver Euromasters ytor är 4 000 kvadratmeter uthyrda till Würth Industri Sverige AB, medan resterande delar för närvarande renoveras för att skapa moderna och flexibla lager- och kontorsytor.

Euromaster, en paneuropeisk leverantör av däck- och fordonsservice samt befintlig Mileway-kund i Göteborg, etablerar nu sitt nya flaggskepp på Backa 30:4. Lokalerna anpassas för att optimera verksamheten och arbetet omfattar bland annat uppgraderingar av brandskyddssystem i lagret, ombyggnation av kontors- och butiksytor till lager och verkstad, installation av nya portar, energieffektiv LED-belysning samt förbättrad ventilation.

– Etableringen av vår nya flaggskeppsanläggning i Backa är ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxt i Göteborgsregionen. Anläggningen ger oss rätt förutsättningar att arbeta effektivt och säkert, samtidigt som vi kan erbjuda våra kunder en ännu högre servicenivå. De anpassningar som Mileway genomför säkerställer att anläggningen möter både våra nuvarande och framtida behov”, säger Jonas Odqvist, VD för Euromaster.

Jacob Goldmann, Country Director på Mileway, kommenterar:

– Euromasters beslut att etablera sitt nya flaggskepp på Backa 30:4 är ett starkt kvitto på både fastigheten och lägets attraktivitet. Vi ser fram emot att leverera en högkvalitativ anläggning som stöttar deras verksamhet. Uthyrningen är också en del av vårt bredare moderniseringsprogram för Backa 30:4, vilket kommer att tillföra ytterligare moderna och flexibla logistikytor till Göteborgsmarknaden.”

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Bild på Villa Valentina, Mälarterrassen

Bildextra: Maxad spansk finca öppnar på Mälarterrassen

Premiär för andra restaurangen i AL:s Mälarterrassen. FV var först på plats.

Hotellgrupp: Lägre hyror i Stockholm gynnar hotell

Tittar löpande på nya koncept – Stockholmsmarknad i förändring.

Rapport: Stark svensk hotellmarknad trots global osäkerhet

Karta: Hit flyttar Ericsson – hus för hus

Blir dominant i den östra delen av stadsdelen.

Så hög blir vakansgraden i Kista efter Ericssons flytt

FV berättar om historisk hög vakansgrad för vad som tidigare var Europas svar på Silicon Valley.

Chockdykning för Coremaktien

Nyheten att Ericsson flyttar huvudkontoret från Kista straffade Coremaktierna tydligt.

Ericsson lämnar Kista

Ericsson hyr 95 000 kvm i Hagastaden

FV:s dubbla avslöjande bekräftade. En av Europas största kontorsuthyrningar. Alla hyresavtal i det historiska beslutet att lämna Kista listas. Läs om hyresnivåerna.

Mardröm för Vasakronan och Corem – och nio hotell

Börje Ekholm motiverar flytten från Kista

Castellum hyr ut totalt 37 000 kvm till Ericsson

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Annica Ånäs jublar
Interiörbilder The Nooq och porträttbild på Niklas Andersson

Letar fler fastigheter till hotellhybrid

Vd:n: Orten som är högst på önskelistan.

Oklar framtid för aktörens jättekontrakt

”Det finns ju en motsats mellan stängt och säkert, och öppet och välkomnande.”

Lista: Här är lättindustri som allra hetast

Ny omfattande rapport kring det attraktiva segmentet.

Kinnevik sålt välkänt hus i Gamla stan

Bolaget har avyttrat en av sina fastigheter. Har kvar den längs Skeppsbron.

FV Affärskarta: Se flera transaktioner i närområdet

Tung duo lämnar Bonnier Fastigheters styrelse

”Mångåriga och värdefulla insatser.”

Hyr hela 3 000 kvm vid Stureplan

FV avslöjar stor uthyrning i CBD.
Exteriörbild av Restaurang Liv på Mälarterrassen

Bildextra: Myllymäkis krog först ut på Mälarterrassen

Bildbonanza: Invigning av Restaurang Liv med panoramautsikt över Gamla stan.

Lilium säljer för 660 mkr till Episurf – blir delägare

45 fastigheter om totalt 60 000 kvm byter ägare. Läs även om de tidigare affärerna.

 Tillbaka till förstasidan