Mileway hyr ut 7 500 kvm till GDL i Helsingborg

Mileway, Europas ledande fastighetsbolag inom last mile-logistik, har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med GDL, en internationell tredjepartslogistikaktör, avseende 7 500 kvm lager- och kontorsyta på Ättehögen Östra 3 i Helsingborg.

Fastigheten är belägen i industriområdet Ättekulla, cirka sju kilometer söder om centrala Helsingborg, med direkt anslutning till E4 och E6. Fastigheten erbjuder flexibla logistikytor med generösa uppställningsytor, möjlighet till kylförvaring samt en inhägnad och säker miljö med goda parkeringsmöjligheter och rymliga manöverytor.

GDL som erbjuder heltäckande logistiklösningar inom transport, lagerhållning och supply chain management, kommer att använda lokalerna för hantering av en bred produktmix. Anläggningen omfattar cirka 6 300 kvm terminalyta och cirka 1 150 kvm kontorsyta, anpassade för verksamhet i tre olika temperaturzoner.

– Den nya anläggningen ger oss stor flexibilitet att effektivt hantera olika typer av gods. Vi får ytor i tre olika temperaturzoner och kommer att arbeta med en bred produktportfölj, bland annat råkaffe, vitvaror, dagligvaror och byggmaterial, säger Kadir Besic, platschef på GDL AB.

Fastigheten har nyligen uppgraderats med nya lastportar, nymålad fasad, energieffektiv LED-belysning samt ett förbättrat ventilationssystem i kontorsdelen. Investeringarna är en del av arbetet med att säkerställa moderna och ändamålsenliga lokaler för specialiserad logistikverksamhet.

– Uthyrningen bekräftar fastighetens attraktionskraft och Helsingborgs strategiska betydelse som logistiknav. Genom löpande investeringar i moderna och flexibla anläggningar skapar vi förutsättningar för våra kunder att bedriva en effektiv och hållbar verksamhet samt möjliggör fortsatt tillväxt, säger Jacob Goldmann, Country Director Sweden på Mileway.

Ättekulla rymmer en bred mix av lager- och logistikverksamheter och är ett viktigt nav för distribution och supply chain-aktiviteter i södra Sverige.