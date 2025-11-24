Mileway hyr ut 2.500 kvm till Carl Stahl AB i Torsvik

Mileway har tecknat ett hyresavtal med Carl Stahl AB, marknadsledande inom lyft, transport och säkring av både gods och människor. Avtalet omfattar 2.500 kvm högkvalitativ lager- och kontorsyta i Torsvik, 12 kilometer söder om centrala Jönköping.

Fastigheten Flahult 21:14 ligger i ett av Sveriges mest etablerade logistikområden och erbjuder direkt anslutning till E4:an samt utmärkta transportförbindelser över hela landet.

Carl Stahl är verksamma på 82 platser världen över, med ett omfattande nätverk av försäljningspartners på fem kontinenter.

Den moderna fastigheten har en takhöjd på sju meter, två markportar (en tredje planeras bli installerad), dedikerade parkeringsplatser samt välutrustade kontorsytor med pausrum, omklädningsrum och duschar.

Som en del av Mileways arbete med att förbättra kvaliteten och hållbarheten i sin portfölj kommer ytterligare uppgraderingar att genomföras på fastigheten, inklusive installation av laddstationer för elbilar, ny markport, stängsel runt fastigheten samt förbättringar av kontorsytorna för ökad energieffektivitet och bättre arbetsmiljö.

– Det här hyresavtalet visar på den fortsatta efterfrågan på moderna och välbelägna logistiklokaler i en av Sveriges mest dynamiska handelsregioner. Carl Stahls beslut att etablera sig i Torsvik speglar både styrkan i den lokala logistikmarknaden och kvaliteten på våra fastigheter, som vi kontinuerligt investerar i för att möta kundernas föränderliga behov – och hjälpa dem att driva verksamheten mer effektivt och hållbart på lång sikt, säger Jacob Goldmann, Country Director Sweden, Mileway.

– Etableringen i Torsvik markerar ett viktigt steg i vår expansion på den svenska marknaden. Vi ser en stark tillväxt inom kransystem, där vi nu investerar i både utbildning, service och lagerverksamhet för att möta den ökande efterfrågan. De nya lokalerna ger oss rätt förutsättningar att växa vidare, stärka vårt kunderbjudande och utveckla vår position som en ledande aktör inom kransystem och lyft i Sverige, säger Fredrik Karlsson, vd Carl Stahl AB.