Michael Carlsson, vd HSB Malmö. Foto: Paul Björkman

Michael Carlsson lämnar rollen som vd för HSB Malmö

Efter mer än 20 år på HSB Malmö, varav de senaste 18 åren som vd, har Michael Carlsson meddelat styrelsen att han har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag. Han kvarstår i rollen som vd till och med den 31 mars 2027.

Annons

– Michael har haft en mycket viktig roll i utvecklingen av HSB Malmö. Jag har uppskattat vårt samarbete under snart tio år och har stor respekt för det arbete han har genomfört tillsammans med medarbetarna för att utveckla organisationen, säger Kent Andersson, ordförande HSB Malmö.

Beslutet är enligt Michael Carlsson något som vuxit fram de senaste åren och han har inväntat ett tillfälle som passar både honom och organisationen väl.

– Det har varit fantastiska år och en ära att tillsammans med styrelsen och alla medarbetare få utveckla HSB Malmö. Det här är ett beslut som jag har funderat på under en längre tid. Efter genomförd stämma och det tydliga stödet för fortsatt samverkan med HSB Göteborg känns det som ett bra läge att lämna stafettpinnen vidare, säger Michael Carlsson, vd för HSB Malmö.

Styrelsen har nu gett Kent Andersson och vice ordförande Hasse Hajar i uppdrag att bereda frågan om rekryteringen av en ny vd.

– Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi nu ska hitta Michaels efterträdare. Därför är det positivt att vi har god tid på oss att genomföra rekryteringen och skapa en bra övergång för den som ska ta över som vd, säger Kent Andersson.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Stockholms stad får inte tvångsköpa i Traneberg

Måste ersätta fastighetsägaren med 130 000 kronor.

Hotellkedja stor vinnare på Ericsson – en annan förlorar

Läs även vilka fastighetsägare som blir vinnare på följdeffekten av storflytten – och vilka som förlorar.

Castellum om den ”hemliga” affären: Väldigt glada

”Vi är ännu bara i ett tidigt skede”.

Storbrand hos Sagax i Älvsjö

”Det har varit en väldigt stor brand”.

Citycon nära sälja för 4,3 mdr

Ska avyttra tillgångar för 1 miljard euro de kommande två åren.

Bekräftat: Stor coworking till Sturekvarteret

Två aktörer gör gemensam sak. Öppnar 3 500 kvm stor anläggning.

Freudmann lämnar toppjobb – redo för ny utmaning

Varit med och gjort några av de största affärerna. Och var med och drog i historisk storaffär. Läs FV-intervju.

Hon blir ny transaktionschef på Castellum

”Vi ser framför oss en ökad transaktionshastighet för att förbättra avkastningen.”

Wallenstam hyr ut 4 600 kvm

Fastigheten är nu fullt uthyrd.

Här är Ericssons sista pusselbit efter utflytten

FV avslöjar. Kontrakt om 17 000 kvm nära att tecknas. Fått snabbspår.

Hyr 2 500 kvm i bankhus

Blir en av coworkingbolagets största enheter.

Tre platser på Kungsholmen pekas ut för ny simhall

NCC:s stora kontorsprojekt kan åter hotas.

Full optimism hos Citycon trots Ericssons avflytt

Upplevt kraftigt värdefall för Kista Galleria. Ser positivt på framtiden och planerar nya investeringar.

Hanssons Hus köper från HSB

”Vi gör en gemensam investering i det nya kvarteret.”

 Tillbaka till förstasidan