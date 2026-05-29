Michael Carlsson lämnar rollen som vd för HSB Malmö

Efter mer än 20 år på HSB Malmö, varav de senaste 18 åren som vd, har Michael Carlsson meddelat styrelsen att han har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag. Han kvarstår i rollen som vd till och med den 31 mars 2027.

– Michael har haft en mycket viktig roll i utvecklingen av HSB Malmö. Jag har uppskattat vårt samarbete under snart tio år och har stor respekt för det arbete han har genomfört tillsammans med medarbetarna för att utveckla organisationen, säger Kent Andersson, ordförande HSB Malmö.

Beslutet är enligt Michael Carlsson något som vuxit fram de senaste åren och han har inväntat ett tillfälle som passar både honom och organisationen väl.

– Det har varit fantastiska år och en ära att tillsammans med styrelsen och alla medarbetare få utveckla HSB Malmö. Det här är ett beslut som jag har funderat på under en längre tid. Efter genomförd stämma och det tydliga stödet för fortsatt samverkan med HSB Göteborg känns det som ett bra läge att lämna stafettpinnen vidare, säger Michael Carlsson, vd för HSB Malmö.

Styrelsen har nu gett Kent Andersson och vice ordförande Hasse Hajar i uppdrag att bereda frågan om rekryteringen av en ny vd.

– Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi nu ska hitta Michaels efterträdare. Därför är det positivt att vi har god tid på oss att genomföra rekryteringen och skapa en bra övergång för den som ska ta över som vd, säger Kent Andersson.