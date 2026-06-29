M&G förvärvar danskt projekt för 2,8 mdr

M&G Real Estate har förvärvat ett bostadsprojekt för 250 miljoner euro, motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor, i Storköpenhamn. Det på uppdrag av M&G European Property Fund. Totala ytan är 56 500 kvm.

Banehaverne i Köpenhamn är ett bostadsprojekt som färdigställdes förra året och omfattar 667 bostäder fördelade på 6 byggnader.

Den totala ytan är 56 500 kvm.

Bostadsprojektet som M&G Real Estate har förvärvat på uppdrag av M&G European Property Fund är värderat till över 250 miljoner euro, motsvarande cirka 2,8 miljarder kronor.

Banehaverne, som ligger mellan Glostrup och Brøndby, drar nytta av starka transportförbindelser till centrala Köpenhamn och enkel tillgång till omgivande grönområden, enligt ett pressmeddelande.

Det har utformats med fokus på energieffektivitet, inklusive solpaneler och elbilsladdare, och är DGNB Gold-certifierat med en EPC A-klassning.

I området finns även 697 parkeringsplatser, inklusive 72 EV-laddare.

– Banehaverne är precis den typ av högkvalitativ, hållbar bostadsfastighet som vi vill lägga till i vår nordiska portfölj. Storköpenhamn har brist på nya hyresbostäder, vilket gör detta till en attraktiv marknad för långsiktiga investerare, säger Robert Göthe, Head of Nordics på M&G Real Estate.

– Det här är en sällsynt möjlighet att förvärva en högkvalitativ storskalig bostadsfastighet i en av Europas mest attraktiva stadsregioner. Affären ökar fondens exponering mot bostadsinvesteringar till över 25 procent, och bygger på mer än 650 miljoner euro i bostadsköp som slutförts eller avtalats över hela Europa under de senaste sex månaderna, kommenterar Simon Ellis, Manager M&G European Property Fund på M&G Real Estate.