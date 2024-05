Metropole blir del av The Node på Sergels torg

I samband med att coworkingaktören Metropole hade en kapitalanskaffningsrunda hösten 2023 fick bolaget kontakt med Klas Bergling. Samtalen utmynnade i att Avicii Music gick in med pengar i Metropole – i gengäld ville han att gänget bakom Metropole skulle gå in i kulturhubben The Node på Sergels torg.

Sagt och gjort. Den 15 januari gick Metropole in som styrgrupp i The Node.

Sedan dess driver Metropole tillsammans med The Nodes delägare Jian Rödblom utvecklingsarbetet för att skapa nya idéer som kan omvandlas till intäkter och marknadsförsäljning.

The Node ligger vid Sergels torg, i den runda glasbyggnaden som tidigare huserat klädbutik, konstutställning och Stadsteatern, och som ägs av Stockholms stad. Några meter bort låg fram till nyligen gaming centret under varumärket Space, som plötsligt lade ned sin verksamhet i början av mars och lämnade 7.500 kvm.

Den ser inte stort ut, den runda glasburen, Superellipsen, eller Skansen 22 som fastighetsbeteckningen är. Men, i hela tre våningar kommer det när allt är färdigbyggt finnas 2.400 kvm kulturskapande. I dag finns tio studios, restaurang och bar, en scen, mötesrum och allmänna ytor för coworking inom den kreativa näringen.

Innan The Node flyttade in i augusti 2022 genomförde fastighetskontoret i Stockholms stad hyresgästanpassningar där man bland annat demonterade en rulltrappa och installerade en ny hiss. När Fastighetsvärlden är på plats i byggnaden installeras det nya glas som bättre ska ljudisolera verksamheten, något som kan vara nödvändigt eftersom The Node ska vara en samlande plats för och av musiken.

– Det är skönt att kunna tillgängliggöra studios för dem som förr i tiden inte alltid var välkomna in i studiokomplex. Då behövde man ha ett skivbolag bakom sig. Nu kan man som individuell, startups, producent eller tekniker prenumerera och få tillgång till studios i världsklass, säger Jian Rödblom, delägare i The Node.

Och läget är minst sagt centralt.

– Jag har på skämt sagt att den här typen av hubb måste ligga centralt. Så pass centralt att det ligger där Google har sin platsindikator om man skriver in Stockholm. Efter många lokaler har vi nu hamnat på rätt plats. När jag googlade Stockholm är vi på rätt plats och Google är 30 meter bort, säger han.

Klas Bergling är, via Avivii Music AB, tillsammans med Sveriges kompositörer och textförfattare, SKAP, största ägare av The Node. Och i lokalerna finns ägodelar från Tim Bergling, Avicii.

– Vi har mycket utrustning från Tim. Det finns ett stort legacy inom väggarna, säger Jian Rödblom.

Platsen då – kommer folk upptäcka att man kan gå in genom dörrarna eller går man bara förbi på väg någonstans?

– Sergels torg kallas ibland för den döda platsen. Jag har aldrig sett det som en död plats. Där Space låg har det funnits en fantastisk musikaffär, klubb och bowlinghall. Rakt ovanför i fontänen har vinster från VM firats genom alla tider, demonstrationer och manifestationer hålls här. Kulturhuset ligger här. Det är en plats som rör på sig. Men, det behövs mer aktivering.

Kanske har man kollat in i byggnaden utifrån när man är på väg från eller till Sergelgången och sett att det finns en studio man faktiskt kan se rakt in i, och där sitter just när undertecknad får en rundvandring i byggnaden, två killar och spelar in en podd. Fullt synliga för omvärlden och för några av de cirka 60.000-70.000 personer som går förbi varje dag.

– Den är ett showroom för hela Stockholm, en stadskärna kan titta rakt in i en produktion. Det är unikt i världen, skulle jag tro, säger Jian Rödblom.

The Node står på tre ben: restaurang och bar, event och entertainment samt hub och studios. The Node som i en nod är ett passande namn för läget, med Centralstationen några hundra meter bort. Att Metropole kommer in i sammanhanget är minst lika passande – en mittpunkt. Metropole har varit aktiva som coworkingaktörer inom media och tech i fyra år och har sex anläggningar i Stockholm och Zagreb, om totalt 3.180 kvm.

– Vi bygger ju sådana här mötesplatser för kreatörer, mycket inom gaming, tech och media. Att vi får möjlighet att kliva in här och vara en del av utvecklings- och förändringsarbetet känns fantastiskt kul och passande i vår expansion, säger Michel Fannoun, vd Metropole.

Han fortsätter:

– Jag och Jian delar på interimledarskapet här på plats. Det är en världsunik plats. Att på den här adressen ha tillgång till eventlokaler, scen, musikstudios, restaurang och bar – det är upplagt för att bli Sveriges melting pot för tech, media och musik.

The Node har flera olika sorters prenumerationstjänster, precis som andra coworkingaktörer, men man kan också bli medlem i ett community vilket är gratis.

– Med den här hubstudion kan vi tillgängliggöra och demokratisera accessen till professionella faciliteter med fokus på riktigt bra studios. I musikbranschen har modellen under en lång tid varit uthyrning. Man kan hyra här också, men det är medlemskapet som är mest förmånligt. Då betalar man en månadsavgift och får access till alla ytor och man bokar helt enkelt tider i studios, säger Jian Röblom.

– Här ska man kunna möta, i starten av sin karriär, de som redan är etablerade. Det möjliggör content och produktion, säger Michel Fannoun.

För Jian Rödbloms del handlar det om kunskapsöverföring. Han menar att olika åldrar och olika arbetsroller inte möts i dag, men förhoppningen att det på The Node ska bli skillnad på det och att det blir en naturlig mötesplats över gränserna. I lokalerna finns elever från Musikmakarna utspridda när Fastighetsvärlden är på besök. Några sitter i gemensamhetsytorna klinkandes på gitarrer medan andra är i gång med musikinspelning i studios.

Sedan Metropole gick in i The Node har mycket hänt. Man har tittat på rekryteringar, food and beverage, vilka typer av event och samarbeten som finns i huset. Möbelföretaget Beleco kommer att möblera hela bygget och dessutom ha en butik där, med egen personal.

Vad är då den långsiktiga planen för The Node? Enligt Cesar Sierra är det självklart att visa att det går att få intäkter genom den här typen av hubar. Men för kreativitetens del handlar det om att öka produktionen av content och att se till att det svenska musikundret fortsätter att leva.

– Har vi tur ökar vi kreativiteten, och får startups som börjar här och sedan blir riktigt stora. Har vi extra tur tur så är det många talanger som kommer att upptäckas och många etablerade som upptäcker nya sätt att kopplas ihop med publik och upplevelser, säger Jian Rödblom.