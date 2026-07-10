Metropol säljer till bostadsrättsförening invid Winery Hotel

Bostadsrättsföreningen Krögaren 1 har den 7 juli tillträtt fastigheten Solna Krögaren 1 för ombildning till bostadsrätt. Säljare var Metropol Fastighets AB, som haft fastigheten i sin ägo i 30 år. Priset var 42 miljoner kronor.

Restate var rådgivare i transaktionen.

Det välskötta huset från sent 40-tal på Mäster Simons väg 5, precis invid Winery Hotel ett stenkast från Brunnsviken, inrymmer 15 bostadslägenheter och en mindre lokal.

Restate i samverkan med Born var bostadsrättsföreningens ombud vid ombildningen och TM & Partners företrädde genom Jens Haneklint säljaren.

Delagott kommer att förvalta och Brandkontoret försäkra föreningens hus. SoliFast deltog som föreningens finansiär.

– Detta har varit en förhållandevis tidseffektiv process, där vi fick förtroendet att hjälpa bostadsrättsföreningen i slutet av första kvartalet i år. Det är glädjande att de boende i tid till sommar och semestrar får äga sitt boende och åtnjuta allt gott som följer av det. Då vi här haft att göra med en fantastisk skara boende och en välsinnad motpart hade vi dock inte haft något emot ifall det hela tagit mer tid i anspråk, säger Louise Rasmussen på Restate.

Byggnaden omfattar 946 kvm bostadsyta och 40 kvm lokalyta på en tomtareal om 1.321 kvm. Affären genomfördes via bolagspaketering till ett underliggande fastighetsvärde på 42 miljoner kronor.

Fastigheten med Winery Hotel ägs för övrigt av Fabege.