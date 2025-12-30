Mest lästa krönikorna 2025

Varje torsdag publicerar Fastighetsvärlden krönikor skrivna av personer inom fastighetsbranschen, ett populärt inslag på vår sajt. Här nedan listar vi de krönikörer som har fått mest läsning. En av dem har överlägset flest läsare och en krönikör tar sig in på listan två gånger.

Plats 1

Viktoria Walldin är socialantropolog och partner på White Arkitekter. Där arbetar hon ofta med uppdrag inom förnyelse av miljonprogramsområden.

Krönika: ”Alla är ute efter vår lägenhet – även våra barn”

Plats 2

Klaus Hansen Vikström klev in i fastighetsbranschen från modebranschen med epitetet “klädkungen” efter att ha anklagat Fabeges Erik Paulsson för att bara tänka på hyresintäkter. Efter det arbetade han 15 år hos Fabege som bland annat vice vd och affärsutvecklingschef. Nu driver han fastighetsbolaget Stadsutvecklarna.

Krönika: Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Plats 3

Ola Serneke är en av fastighets- och byggbranschens mest engagerade. Född i Alingsås och har nått ut till svenska folket som sommarpratare. Stort hjärta för IFK Göteborg och har förverkligat sin dröm att bygga 246 meter höga Karlatornet – där han själv bor. Utöver det har han även byggt och äger Nordens största multisportanläggning, Prioritet Serneke Arena, som bland annat rymmer inomhusskidåkning, fullstora fotbollsplaner, friidrottsbanor, gym och hotell.

Krönika: Vi bygger framtidens hus men konkurrerar med 1900-talets hyror

Plats 4

Dag Klerfelt är investerare och fastighetsprofil. Satt i ”Valuation board” i början på 90-talet och hade därefter ledande positioner i flera bolag och styrelser, har även jobbat internationellt. Engagerad i bostadsfrågan. Tennisspelare som ibland syns i Åre.

Krönika: 2.718 (!) kr/kvm … väcker reflexioner

Plats 5

Stig Svedberg är vd och ägare till bolaget Tvättbjörnen Fastigheter. Bolagsnamnet kommer från ett företag som tvättade mattor som han köpte i början av sin karriär. Därefter har mycket handlat om fastigheter. ”Säljer när det är för dyrt att köpa”, är hans affärsidé. Tre gånger har han lyckats pricka pristoppen i vältajmade försäljningar. I tv-program har han badad i pengar. Gillar att resa.

Krönika: Varför byggs det för lite av det vi har behov av?

Plats 6

Lars Johnsson var fastighetsdirektör i Folksamgruppen 2015–2023. Dessförinnan var han vice vd och chef för fastighetsinvesteringar vid Vasakronan. Han har även jobbat vid AP Fastigheter, Korbe och LE Lundbergs. Han har alltid gillar analyser och hockeylaget Rögle.

Krönika: Fastighetsvärderare – en skojarbransch?

Plats 7

Adam Tyrcha har doktorerat vid universitetet i Cambridge och jobbat vid Newsec sedan 2018. Nu Chief Growth Officer vid Newsec Investment Management och ansvarig för research vid Newsec.

Krönika: Alla har fel om de amerikanska kontoren

Plats 8

Andreas Enesköjd är stor ägare i Genova och har även det privata fastighetsbolaget Stadsnyckeln. Grundade tidigare konsultbolaget Nordier efter att ha jobbat på Newsec och Drott. Född i Norrtälje och har ett ställe på Mallorca där han odlar oliver.

Krönika: Mallorca en solig ”safe haven” i en orolig värld

Plats 9

Samir Taha har en bakgrund inom reklam- och produktionsbranschen. Därefter var han en av pionjärerna när det gällde att konvertera kontorshus till bostäder. 2006 var han med och grundade Aros Bostad. Är nu stor ägare i börsnoterade Besqab – som gått ihop med Aros. Född i Västerås.

Krönika: Fred i Ukraina – en svart svan

Plats 10

Lars Johnsson var fastighetsdirektör i Folksamgruppen 2015–2023. Dessförinnan var han vice vd och chef för fastighetsinvesteringar vid Vasakronan. Han har även jobbat vid AP Fastigheter, Korbe och LE Lundbergs. Han har alltid gillar analyser och hockeylaget Rögle.

Krönika: Jakten på ”det sanna värdet”

