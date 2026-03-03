Atrium Ljungberg, Sickla.

Mercedes-Benz öppnar pop-up i Sickla Köpkvarter

Inom kort öppnar Veho Bil en stor pop‑up för Mercedes‑Benz i Sickla Köpkvarter – med fokus på elektrifiering, innovation och nästa generations bilar. Här kan besökare uppleva, provköra och köpa både person- och transportbilar. Den 600 kvadratmeter stora butiken slår upp portarna i mitten av mars, i bottenvåningen av Glashuset i Sickla.

Annons

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Veho Bil om en tillfällig etablering som omfattar 615 kvadratmeter. I pop‑up‑butiken kommer både person- och transportbilar att visas upp, provköras och säljas. Satsningen är ett första steg inför Veho Bils permanenta anläggning i Nacka, som planeras att öppna 2027.

– Vi är glada att välkomna Veho Bil och Mercedes-Benz till Sickla. Deras tydliga fokus på innovation går helt i linje med utvecklingen vi driver här. Sickla växer fram som ett nav för nytänkande och hållbara lösningar, och Mercedes satsningar passar perfekt in i den riktningen, säger Elsa Merhawi, chef för retail leasing på Atrium Ljungberg.

Veho Bil är ett familjeägt företag grundat i Finland 1939. Idag har Veho OY AB över 2 500 medarbetare, vilket gör företaget till Finlands största återförsäljare av bilar och norra Europas största försäljare av Mercedes-Benz. I Sverige etablerades bolaget 2007 och finns i dag i Stockholm, Västerås, Örebro, Karlstad och Uppsala.

Pop-up‑butiken beräknas öppna den 19 mars och har öppet hus under premiärhelgen.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 07:01

Slättö säljer i miljardaffär utanför Stockholm

Stor fastighet med 409 lägenheter byter ägare.

Novier får stort uppdrag

Avser hela 360 000 kvm lokaler i Stockholm.

Byggstartar 41 000 kvm logistik

17-årigt hyresavtal i stor satsning.

Svalner Atlas kan säljas

Värderingen lär vara på uppemot 4 miljarder.

Nordea Liv köper handel i Barkarby

Säljaren har troligen gjort en kanonaffär på sitt korta innehav.

Chockhöjda hyror kan tvinga museum i Stockholm stänga

Vill höja hyran med 57 procent för Etnografiska museet.
Hemsö Malmö

Hyr ut 5 000 kvm till Academedia

Bygger om tidigare kontorsfastighet i centralt läge.

Strategin gick i kras – värdet föll 38 procent

Innebär en nedgång om 1,8 miljarder kronor.

Vasakronan hyrt ut 5 000 kvm

Fyller upp där bolaget tidigare har haft sitt huvudkontor.

Probitas långbänk över – byggstartar i Vasastan

Projektet har skalats ner till hälften, men ska nu genomföras.
Centralstationen i Göteborg

Hamburgarjätten öppnar i exponerat toppenläge

Möjlighet till uteservering vid stationen. ”Kommer att skapa ännu mer liv.”
FV Quiz

FV Quiz: Palme och fastigheterna

Blivande fastighetstoppen som var med på bion, ägandet och mordplatsen.

Ibrahimovic förlorar hyrestvist även i hovrätten

Fastighet mitt på Östermalm i fokus.

Klart: Silon i Frihamnen kvar i ytterligare tre år

Dispensperioden har förlängts, med möjlighet till ytterligare tid.

JM i stor och dubbel affär med Wallenstam

Hett område strax utanför Stockholms innerstad.

 Tillbaka till förstasidan