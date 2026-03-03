Mercedes-Benz öppnar pop-up i Sickla Köpkvarter

Inom kort öppnar Veho Bil en stor pop‑up för Mercedes‑Benz i Sickla Köpkvarter – med fokus på elektrifiering, innovation och nästa generations bilar. Här kan besökare uppleva, provköra och köpa både person- och transportbilar. Den 600 kvadratmeter stora butiken slår upp portarna i mitten av mars, i bottenvåningen av Glashuset i Sickla.

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Veho Bil om en tillfällig etablering som omfattar 615 kvadratmeter. I pop‑up‑butiken kommer både person- och transportbilar att visas upp, provköras och säljas. Satsningen är ett första steg inför Veho Bils permanenta anläggning i Nacka, som planeras att öppna 2027.

– Vi är glada att välkomna Veho Bil och Mercedes-Benz till Sickla. Deras tydliga fokus på innovation går helt i linje med utvecklingen vi driver här. Sickla växer fram som ett nav för nytänkande och hållbara lösningar, och Mercedes satsningar passar perfekt in i den riktningen, säger Elsa Merhawi, chef för retail leasing på Atrium Ljungberg.

Veho Bil är ett familjeägt företag grundat i Finland 1939. Idag har Veho OY AB över 2 500 medarbetare, vilket gör företaget till Finlands största återförsäljare av bilar och norra Europas största försäljare av Mercedes-Benz. I Sverige etablerades bolaget 2007 och finns i dag i Stockholm, Västerås, Örebro, Karlstad och Uppsala.

Pop-up‑butiken beräknas öppna den 19 mars och har öppet hus under premiärhelgen.