Mer positivt kring handeln igen

Den senaste köpcentrumkartläggningen från HUI visar att den totala omsättningen i köpcentrum och handelsområden ökade med 6,0 procent i löpande priser under 2021. Köpcentrum ökade med 3,9 procent i löpande priser och handelsområden med 8,1 procent.

HUI släpper nu rapporten Svenska Köpcentrum som ger en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling under 2021. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden.

Efter ett pandemidrabbat 2020 som påverkade köpcentrumbranschen med hårda restriktioner, börjar branschen nu återhämta sig. I takt med att vaccin gavs ut under 2021, började konsumenter återvända till köpcentrum och handelsområden. Omsättningen i Sveriges köpcentrum och handelsområden växte därför med 6 procent i löpande priser. Början av 2021 var dock fortfarande drabbat av restriktioner och försiktiga konsumenter, varför varken omsättningen eller besöksantalen kom upp i 2019 års nivåer.

Köpcentrumens omsättning växte med 3,9 procent i löpande priser under 2021. Köpcentrum drabbades hårdare av pandemirestriktionerna, även under början av 2021, varför tillväxten var lägre än i handelsområden.

– Regionala köpcentrum, vilka domineras av branscher som gick sämre under pandemin såsom mode och restaurang, såg starkast återhämtning under året. Även bostadsområdescentrum som klarade sig väl under pandemin tack vare bostadsnära lägen och dagligvarudominerade hyresgästmix utvecklades starkt, säger Michael Cronholm, COO på HUI.

Handelsområdenas omsättning ökade under 2021 med 8,1 procent i löpande priser. Då konsumenter även under början av 2021 var återhållsamma med sociala situationer fortsatte handelsområdens framgång under året. Tillväxten i handelsområden beror även på att det har tillkommit nya handelsområden i kartläggningen och att flertalet handelsområden bygger ut.

– Nu ser vi en uppgång igen inom den fysiska handeln. E-handeln ökar inte längre i samma utsträckning och hittills i år har den minskat, vilket medför att konsumenter i viss del återgår till att handla i fysiska butiker. Det innebär att köpcentrum och handelsområden ser ett uppsving som troligtvis kommer bli ännu tydligare under 2022, säger Kajsa Hernell, vd på NCSC.