Mikael Åslund: ”Mer offensiva mål med snabbare detaljplaner”

Vilka bostäder efterfrågas? För JM:s vd Mikael Åslund är det ingen tvekan om att fler bostäder behövs. Även om färre barn föds behöver de fler rum. Det sade han på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

För Mikael Åslund, vd och koncernchef JM, är diskussionen om demografin och de allt mindre barn som föds förenklad. Självklart behövs fler bostäder.

– Det är jag övertygad om, framhöll han på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på tisdagen.

– Även om det blir färre barn, så kommer vi att behöva bostäder. I dag har inte barnen bara ett eget rum, utan två eller tre. När man har skilda föräldrar har man olika rum på olika platser, det kan finnas sommarstugor, och så vidare, sade Mikael Åslund vidare.

Men det handlar också om att bostäder ska finnas på ”rätt ställen”. Områden där man har nära till jobb, nöjen och rekreation, som Stockholms innerstad.

3 800 bostäder ska byggas av JM framöver. Han pekade på att det i dag efterfrågas både bättre lägen och lägenheter.

– Om det hade gått snabbare med mark- och detaljplaner, då hade vi satt mer offensiva mål, sade Mikael Åslund.