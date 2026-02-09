Mengus tar över efter Oscars tunga fiasko

Omtalad fastighet. Politiker ger besked.
Ändrar helt – tar över projekt bredvid Wenner-Gren
Nya framtagna befolkningsprognoser medgör att Stockholm stad ändrar i planerna. Expansiv investerare tar över i området.
Colliers flyttar till prestigefastighet i city
Letat nya lokaler i några år och besökt massor av potentiella adresser. Se flera bilder.
Dokument: Sidbytet från konsult till ägarsidan
FV listar 50 personer som gått från rådgivningssidan till fastighetsägarsidan. Läs om den ”vanligaste” övergången.
Bilder: Så bygger Fabege om Wenner-Gren Center
Tecknat avtal med samarbetspartner. Lanserar nytt koncept.
Alm investerar i hundra år gammal byggnad
Byggnad som är 115 år gammal.
Lägre tryck hos Akelius efter ny migrationspolitik
FV berättar om beståndet efter storförsäljningen.
Alecta säljer överraskande – när Blanks offensiv fortsätter
Fastighet om nästan 10 000 kvm i Stockholmsområdet byter ägare.
Så vill Vasakronan göra om TV4-huset
Planerar för hela 58 000 kvm BTA. Flera fastighetsägare i närområdet smider planer.
Nya Norrholma ger sig in i hett segment
Vill nå 1 miljard i fastighetsvärde inom 36 månader.
Skogestig om Ericssons resterande 65 000 kvm i Kista
FV berättar om Ericssons förhyrningar, fastighet för fastighet. Vd Johanna Skogestig berättar om planerna.
Fokuserar på det verksamhetskritiska
FV Fokus. FV frågar ut David Träff, vd på Logistri. ✓ Om verksamhetsperspektivet i förvärvsstrategin. ✓ Fördelarna med triple net-avtal. ✓ Att växa med disciplin.
Geopolitikens skugga tar över affärerna
En 8,2-miljardersaffär med sju fastigheter.
Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen
Läs om vakansutvecklingen sedan 2021 för investerare som fokuserar på kontor – bolag för bolag.