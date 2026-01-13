McDonalds’s stänger ner i centrala Visby

Sommaren 2026 blir den sista för McDonald’s på Östercentrum i Visby. Den amerikanska hamburgerjätten har nu endast en enhet kvar på Gotland. Enligt FV:s statistik är det den 38:e centralt placerade restaurangen som stängt de senaste nio åren. Se sammanställning nedan.

Hyreskontraktet på Östercentrum, på Österväg 9 och fastigheten Tärnan 24, går ut den 30 september.

Fastighetsägare är Nordika som förvärvade den aktuella fastigheten från Coop 2013.

Den amerikanska kedjan har funnits i lokalerna sedan våren 1998, alltså i 28 år.

McDonald’s kommer därefter ha kvar en restaurang i Visby, i kvarteret Stenhuggaren.

McDonald’s är inte den enda aktören som försvinner från Östercentrum. Indian Corner stänger redan vid månadsskiftet efter att ha varit en del av Visbys restaurangliv i tio år, uppger RS Fastfood och Hela Gotland.

Hela 38 stängda i stadskärnor på nio år:

Östercentrum, Visby (2026)

Kista galleria, Stockholm (2025)

Nordstan, norra, Göteborg (2024)

Kalmar, Baronen (2024)

Borlänge (2024)

Halmstad (2023)

Umeå (2023)

Örebro (2022)

Linköping (2022)

Huddinge Centrum (2022)

Globen, Stockholm (2022)

Västerås, Vasagatan (2021)

Kungsgatan, Stockholm (2021)

Farsta Centrum (2021)

Sickla, Nacka (2021)

Backaplan, Göteborg (2021)

Karlstad (2021)

Borås (2020)

Sundbyberg (2020)

Alvik, Stockholm (2020)

Sergelgatan, Stockholm (2020)

Slussen, Stockholm (2020)

Jönköping, A6 (2019)

Haninge centrum (2019)

Skövde (2019)

Hamngatan, Stockholm (2018)

Nybrogatan, Stockholm (2018)

Östersund (2018)

Uddevalla (2018)

Växjö (2018)

Malmö, Mobilia (2018)

Göteborg, Kungsgatan (2018)

Uppsala (2018)

Jönköping (2017)

Gävle (2017)

Södertälje (2017)

Lund (2017)

Malmö, Gustav Adolf torg (2016)

Källa: Fastighetsvärlden