Mörby centrum, Skandia Fastigheter

McDonalds till Mörby centrum

McDonalds öppnar i Skandia Fastigheters Mörby centrum. Under 2026 slår hamburgerkedjan upp dörrarna till lokaler som ligger har ingång från busstorget.

Mörby Centrum växer och välkomnar McDonald’s som expanderar i Danderyd med en ny restaurang och McCafé under 2026. En efterlängtad restaurang, café och mötesplats för alla boende och besökare i Danderyd. Med ingång från busstorget, generösa öppettider, modern miljö och ett populärt utbud av mat och McCafé, stärker McDonald’s Mörby Centrums roll som en knutpunkt för alla.

– Vi är så stolta över att kunna erbjuda alla som rör sig genom Mörby Centrum och Danderydsborna en ny plats att mötas, äta, fika och umgås på. McDonald’s är ett starkt varumärke som kompletterar vårt restaurang- och caféutbud och bidrar till att göra centrumet ännu mer attraktivt, säger Anja Djurasevic, centrumchef på Mörby Centrum.

McDonald’s etablering är en del av centrumets långsiktiga strategi att skapa fler mötesplatser med hög tillgänglighet och service. Restaurangen väntas dessutom skapa fler nya arbetstillfällen och bidra till ökad aktivitet och rörelse i området.

Den nya restaurangen kommer att erbjuda digitala beställningslösningar samt McCafé med ett brett urval av baristakaffe, te och sötsaker. Med tillgänglighet i fokus blir McDonald’s en naturlig del av centrumets framtid i Danderyd.

– Vi ser mycket fram emot att ta en central del i Mörby Centrums nya byggnad och bidra till en dynamisk centrumtillväxt. Jag är glad över att vi under 2026 öppnar i ett strategiskt viktigt läge som stärker McDonald’s position i norra Stockholm. Vår ambition är alltid att etablera restauranger där det är mycket människor i rörelse och erbjuda en restaurang- och McCafé-upplevelse i världsklass, säger Markus Åberg, etableringschef på McDonald’s Sverige.

Mörby centrum är inte McDonalds enda öppning. Hamburgerkedjan, som har stängt 37 enheter i stadskärnor och köpcentrum runt om i landet, öppnar även en restaurang i Mall of Scandinavia och en inom tullarna i Stockhlm, vid Torsplan i Hagastaden.

