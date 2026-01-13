McDonald’s stänger ner i centrala Visby

Sommaren 2026 blir den sista för McDonald’s på Östercentrum i Visby. Den amerikanska hamburgerjätten har nu endast en enhet kvar på Gotland. Enligt FV:s statistik är det den 38:e centralt placerade restaurangen som stängt de senaste nio åren. Se sammanställning nedan.
Hyreskontraktet på Östercentrum, på Österväg 9 och fastigheten Tärnan 24, går ut den 30 september.
Fastighetsägare är Nordika som förvärvade den aktuella fastigheten från Coop 2013.
Den amerikanska kedjan har funnits i lokalerna sedan våren 1998, alltså i 28 år.
McDonald’s kommer därefter ha kvar en restaurang i Visby, i kvarteret Stenhuggaren.
McDonald’s är inte den enda aktören som försvinner från Östercentrum. Indian Corner stänger redan vid månadsskiftet efter att ha varit en del av Visbys restaurangliv i tio år, uppger RS Fastfood och Hela Gotland.
Hela 38 stängda i stadskärnor på nio år:
- Östercentrum, Visby (2026)
- Kista galleria, Stockholm (2025)
- Nordstan, norra, Göteborg (2024)
- Kalmar, Baronen (2024)
- Borlänge (2024)
- Halmstad (2023)
- Umeå (2023)
- Örebro (2022)
- Linköping (2022)
- Huddinge Centrum (2022)
- Globen, Stockholm (2022)
- Västerås, Vasagatan (2021)
- Kungsgatan, Stockholm (2021)
- Farsta Centrum (2021)
- Sickla, Nacka (2021)
- Backaplan, Göteborg (2021)
- Karlstad (2021)
- Borås (2020)
- Sundbyberg (2020)
- Alvik, Stockholm (2020)
- Sergelgatan, Stockholm (2020)
- Slussen, Stockholm (2020)
- Jönköping, A6 (2019)
- Haninge centrum (2019)
- Skövde (2019)
- Hamngatan, Stockholm (2018)
- Nybrogatan, Stockholm (2018)
- Östersund (2018)
- Uddevalla (2018)
- Växjö (2018)
- Malmö, Mobilia (2018)
- Göteborg, Kungsgatan (2018)
- Uppsala (2018)
- Jönköping (2017)
- Gävle (2017)
- Södertälje (2017)
- Lund (2017)
- Malmö, Gustav Adolf torg (2016)
Källa: Fastighetsvärlden