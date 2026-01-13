McDonald’s stänger ner i centrala Visby

Sommaren 2026 blir den sista för McDonald’s på Östercentrum i Visby. Den amerikanska hamburgerjätten har nu endast en enhet kvar på Gotland. Enligt FV:s statistik är det den 38:e centralt placerade restaurangen som stängt de senaste nio åren. Se sammanställning nedan.

Hyreskontraktet på Östercentrum, på Österväg 9 och fastigheten Tärnan 24, går ut den 30 september.

Fastighetsägare är Nordika som förvärvade den aktuella fastigheten från Coop 2013.

Den amerikanska kedjan har funnits i lokalerna sedan våren 1998, alltså i 28 år.

McDonald’s kommer därefter ha kvar en restaurang i Visby, i kvarteret Stenhuggaren.

McDonald’s är inte den enda aktören som försvinner från Östercentrum. Indian Corner stänger redan vid månadsskiftet efter att ha varit en del av Visbys restaurangliv i tio år, uppger RS Fastfood och Hela Gotland.

Hela 38 stängda i stadskärnor på nio år: 

  • Östercentrum, Visby (2026)
  • Kista galleria, Stockholm (2025)
  • Nordstan, norra, Göteborg (2024)
  • Kalmar, Baronen (2024)
  • Borlänge (2024)
  • Halmstad (2023)
  • Umeå (2023)
  • Örebro (2022)
  • Linköping (2022)
  • Huddinge Centrum (2022)
  • Globen, Stockholm (2022)
  • Västerås, Vasagatan (2021)
  • Kungsgatan, Stockholm (2021)
  • Farsta Centrum (2021)
  • Sickla, Nacka (2021)
  • Backaplan, Göteborg (2021)
  • Karlstad (2021)
  • Borås (2020)
  • Sundbyberg (2020)
  • Alvik, Stockholm (2020)
  • Sergelgatan, Stockholm (2020)
  • Slussen, Stockholm (2020)
  • Jönköping, A6 (2019)
  • Haninge centrum (2019)
  • Skövde (2019)
  • Hamngatan, Stockholm (2018)
  • Nybrogatan, Stockholm (2018)
  • Östersund (2018)
  • Uddevalla (2018)
  • Växjö (2018)
  • Malmö, Mobilia (2018)
  • Göteborg, Kungsgatan (2018)
  • Uppsala (2018)
  • Jönköping (2017)
  • Gävle (2017)
  • Södertälje (2017)
  • Lund (2017)
  • Malmö, Gustav Adolf torg (2016)

Källa: Fastighetsvärlden

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

