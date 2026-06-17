McDonald’s öppnar i Örebro
McDonald’s öppnar en ny restaurang i Boglundsängens handelsområde i Örebro. Restaurangen, som omfattar cirka 500 kvadratmeter, planeras att öppna i slutet av året och väntas skapa omkring 60 nya arbetstillfällen. Regio är fastighetsägare.
Restaurangen kommer att uppföras mellan Björkmans Bil och de befintliga restaurangverksamheterna i området. McDonald’s har under de senaste åren ökat takten i sin expansion i Sverige och restaurangen i Örebro blir kedjans 209 i landet och fjärde i Örebro.
– Örebro är en stark och växande marknad för oss. Boglundsängen har ett attraktivt läge med stora kundflöden och god utvecklingspotential. Vi ser fram emot att etablera oss här och samtidigt skapa ett betydande antal nya arbetstillfällen, säger Markus Åberg, etableringschef på McDonald’s Sverige.
Boglundsängen är ett av Örebros största handelsområden med ett brett utbud av handel, service och restauranger. Området har ett strategiskt läge längs E18 och har under de senaste åren fortsatt att utvecklas med flera nya etableringar.
– McDonald’s etablering i Boglundsängen är ännu ett kvitto på områdets attraktivitet och styrka som handelsplats. Under de senaste åren har Boglundsängen genomgått en betydande utveckling och rymmer idag flera starka aktörer inom handel och restaurang. Med McDonald’s stärks utbudet ytterligare, samtidigt som satsningen bidrar till områdets fortsatta utveckling, säger Marc von Melen, vd på Regio, fastighetsägare.
Markarbetena inleds nu och ett officiellt första spadtag planeras efter sommaren i samband med att byggnationen av restaurangen går in i nästa fas.