Maxim ansöker om konkurs

Maxim på Karlaplan ansöker om konkurs. Beslutet är en konsekvens av att renoveringen av lokalen blev betydligt dyrare än planerat. Verksamheten är för skuldtung för att drivas vidare.

FV berättade för drygt en månad sedan att Maxim hotades av konkurs.

Fastighetsägaren Green Group, som tecknade ett 15-årigt hyresavtal med teatern under 2023, får nu en vakans på 1 100 kvm vid Karlaplan på Östermalm.

Hyresavtalet med fastighetsägaren löper på 15 år och programmet är bokat fram till årsskiftet. Maxim välkomnar aktörer som är intresserade av att förvärva verksamheten ur konkursboet.

Green Group förvärvade fastigheten Harpan 26, på Karlaplan 4 på Östermalm i Stockholm under 2017.

Sedan återöppningen har Maxim genomfört 300 programpunkter med 84 procents beläggning och tagit emot över 100 000 besökare. När Maxim tidigare i vår offentliggjorde sin situation svarade publiken med att samla in över 6 miljoner kronor. Tillsammans med delägarnas investeringar och insatser på mer än 50 miljoner kronor innebär det att närmare 56 miljoner kapital har satsats på Maxim.

Bakgrunden är renoveringen, där det successivt blev tydligt att byggnaden var i betydligt sämre skick än vad som gick att förutse. Bärande konstruktioner behövde förstärkas, ljudisolering och bullersäkring mot omkringliggande bostäder krävde omfattande ingrepp och stora delar av den tekniska infrastrukturen fick byggas om. Slutnotan landade 27 miljoner kronor över budget.

”Det här kapitlet i Maxims historia har nått sitt slut. Det är en tung dag för många som velat se kulturhuset fortsätta och gått in med både tid och kapital. Men det är också med stolthet jag ser tillbaka på vad vi åstadkommit. Vi satsade på kultur med samma ambition och risktagande som man ser i näringslivet. 100 000 besökare och 6 miljoner kronor från publik och omvärld visar att idén bar. Det var inte efterfrågan som knäckte oss, utan risktagandet kring renoveringen”, säger Ellen Tejle, vd för Maxim.