Max öppnar snart hamburgerrestaurang nummer 200, när enheten i Gislaved slår upp portarna. Inom fem år finns planer på att öppna ytterligare 100 restauranger.

När Richard Bergfors tog över taktpinnen som 26-åring, för 23 år sedan, var det med fast beslutsamhet om att expandera. Brodern Christoffer blev samtidigt bolagets vice vd och han hade samma ambitioner. Då omfattade burgarkedjan 34 restauranger.

– Det var väl inte direkt så pappa tänkte, att expandera mer. Han var ganska nöjd med hur det redan var. ”Då blir det bara mer jobb och mer bekymmer”, brukade han säga. Men vi var unga och energiska, kanske lite naiva, och fick förtroendet att fullfölja våra planer, säger Richard Bergfors till RS Fastfood.

Max har verksamhet även i Danmark, Norge och Polen.

Hösten 2022, i samband med att Max öppnade på Kungsgatan 4 i central Stockholm, i McDonalds historiska lokaler, berättar vd Richard Bergfors för Fastighetsvärlden att målet målet var att öppna ytterligare ungefär 50 enheter i Sverige inom en handfull år. Då hade kedjan totalt 168 restauranger. I stockholmsområdet framförde han önskemål om enheter på Centralstationen, en vid Slussen och ytterligare en på Södermalm, vid Mariatorget eller Hornstull.