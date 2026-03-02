Max öppnar på Göteborgs Centralstation

Under våren öppnar Max Burgers en ny restaurang på Göteborgs Centralstation. Etableringen sker på en yta om 250 kvadratmeter i ett av stationens mest exponerade lägen, med direktkoppling mot Nordstan och möjlighet till en framtida uteservering.

På en av Göteborgs mest centrala och besökta platser fortsätter Jernhusen att utveckla stationen som en levande mötesplats med utbud av mat och service.

Nu är det dags för Max att bli en del av stationen.

Lokalen har högt i tak och flera naturliga entréer, med ingångar både från torget, Centralhuset och den äldre stationsdelen. Det ger ett starkt flöde och synlighet redan från start.

Möjligheten till en uteservering med exponering kommer ytterligare att stärka närvaron i stråket.

– Deras närvaro kommer att skapa ännu mer liv och rörelse på stationen. Max kommer komplettera vårt utbud mycket väl och blir ett uppskattat tillskott för våra resenärer och besökare, säger Michael Dahlgren, Regionchef Väst på Jernhusen.

Max har tillträtt ytan och anpassning av lokalen har påbörjats. Öppning planeras till våren.

– Vi är stolta över att etablera Max på Göteborgs Centralstation, en central knutpunkt i staden. Vi ser fram emot att öppna dörrarna och bli en naturlig del av stationens puls, säger Rasmus Billborn, etablering-, bygg- och fastighetschef på Max Burgers.

Göteborgs Centralstation uppfördes 1856–1857 och byggdes om 1923. Varje dag passerar över 70 000 personer platsen. Stationen har en total retailyta på 5 500 kvadratmeter och inrymmer kontor på en yta av 10 000 kvadratmeter.

Just nu pågår även byggnationen av Göteborg Grand Central, ett stationshus med direkt anslutning till Västlänken.

Det nya stationshuset öppnar i december 2026 och tillför 7 700 kvadratmeter kontor och 1 400 kvadratmeter service och handel till området.