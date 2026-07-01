Italienskt modehus öppnar i NK
Tar plats bland lyxmärken.
Tar plats bland lyxmärken.
Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.
Två av Sveriges ledande bolag gör affär.
Avyttrar två fastigheter om 17 000 kvm.
Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.
Bostadsprojekt med 500 bostäder.
Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.
Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.
”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.
Läs om de nio fastigheterna.
Vinnare av arkitekttävling i Malmö.
Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.
Har suttit i lokalerna sedan 2016.
Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.