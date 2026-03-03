Max hyr i Port 73 i Haninge

Hamburgerkedjan Max har tecknat avtal om etablering av en restaurang i den regionala handelsdestinationen Port 73 i Haninge. Kedjan etablerar sig i en ny extern byggnad på cirka 450 kvadratmeter som nu ska byggas. Etableringen innebär att en del av de byggrätter som finns i området utvecklas. Öppning beräknas till våren 2027.

Port 73, som ingår i en av Cavendo och Niam samägd portfölj av centrumfastigheter, förvärvades i mars 2023 och genomgår sedan dess stark utveckling som syftar till att stärka positionen som en ledande regional handelsdestination med starkt utbud av dagligvaruhandel, detalj- och sällanköpshandel samt restauranger. Port 73 består idag av en centrumgalleria med brett utbud, ett antal externa byggnader med handel och restauranger samt en stor parkering.

– Avtalet med Max om att bygga en restaurang som erbjuder högkvalitativ snabbmat, gör vårt utbud mer lockande och attraktivt för befintliga besökare och en ny faktor som kan locka nya besökare i ett vidare område. Det är ett viktigt steg i Port 73s utveckling mot en än starkare position som den ledande destinationen och handelsplatsen i regionen söder om Stockholm, säger Lilit Khachatryan, Portfolio Manager, Cavendo.

Den nya byggnaden om cirka 450 kvadratmeter, byggs med drive in för servering direkt till gäster i bilen och nya kundparkeringar i direkt anslutning till restaurangen. Läget är strategiskt i anslutning till infarten till Port 73 och direkt tillgängligt från Gudöbroleden med Blomsterlandet som närmaste granne.

– Port 73 genomgår en spännande utveckling och är den kanske mest intressanta handelsdestinationen i regionen. Vi ser fram emot att etablera oss här och erbjuda Sveriges godaste burgare till alla gäster. Vi räknar med att kunna attrahera fler besökare i södra Storstockholm när vi blir än mer tillgängliga i regionen, säger Rasmus Billborn, etablerings-, bygg- och fastighetschef på Max Burgers.

Max har för närvarande drygt 200 restauranger i Sverige, Norge, Danmark och Polen. När Max öppnar i Port 73 våren 2027, innebär det att handelsplatsens redan omfattande restaurangutbud får ett ordentligt lyft. Sedan tidigare står det klart att KFC etablerar sig i en ny extern byggnad på 470 kvadratmeter med öppning i sommar.

Port 73 ingår i Cavendo och Niams gemensamägda portfölj bestående av åtta centrumfastigheter. I portföljen ingår förutom Port 73 i Haninge, Gallerian Nian i Gävle, Haninge Centrum, Högdalen Centrum, Tumba Centrum, Fruängen Centrum, Väsby Centrum och Bålsta Centrum.