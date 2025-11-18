Mats Brandt ny vd på Magnolia

Styrelsen för Magnolia Bostad har utsett Mats Brandt till ny vd. Han tillträder formellt den 1 december och ansluter till bolaget omgående. Mats Brandt efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020. Tengelin, som lämnar för Willhem, kommer att finnas kvar i Magnolia till årsskiftet för att säkerställa en välordnad övergång.

Mats Brandt har över 20 års erfarenhet av att leda och utveckla bolag i både noterad och onoterad miljö. Senast var han vd för den digitala magasinstjänsten Readly International och visade där stark operativ och kommersiell förmåga. Mats Brandt har tidigare jobbat som vd vid bland annat Hemnet och Euroflorist samt i ledande roller för Live Nation Entertainment.

– Jag är glad att kunna presentera Mats Brandt som ny vd. Mats engagerade och närvarande ledarskap inger förtroende och präglas av tydlighet och driv. När vi nu går in i nästa fas är vi övertygade om att hans bakgrund och kompetens säkerställer att bolagets styrkor och ledande position tas tillvara och ger nya möjligheter att anpassa, förnya och växa Magnolias affär, säger Erika Olsén, styrelseordförande i Magnolia Bostad.

– Magnolia har påbörjat en spännande utvecklingsresa och jag är glad över att få leda bolaget in i nästa kapitel. Jag ser fram emot att stärka Magnolia som en av Sveriges ledande bostadsutvecklare och, tillsammans med teamet, vidareutveckla affären genom innovation och kundfokus för att accelerera hållbar tillväxt, säger Mats Brandt, vd för Magnolia Bostad.

Johan Tengelin har utsetts till ny vd för Willhem.

Mats Brandt lämnade Readly International våren 2023 efter att styrelseordföranden i ett pressmeddelande sa att ”Styrelsen och Mats har varit eniga i att tiden är rätt för ett vd-byte”. Han avgick då med omdelbar verkan. Brandt hade tagit över vd-posten tillfälligt drygt ett år tidigare för att strax därefter sedanblivit permanent vd. Han hann alltså sitta ett drygt år på vd-posten. Bolaget noterades på sensommaren 2020. Tre år senare gick Bonnier in som ägare.