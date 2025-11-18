Mats Brandt.

Mats Brandt ny vd på Magnolia

Styrelsen för Magnolia Bostad har utsett Mats Brandt till ny vd. Han tillträder formellt den 1 december och ansluter till bolaget omgående. Mats Brandt efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020. Tengelin, som lämnar för Willhem, kommer att finnas kvar i Magnolia till årsskiftet för att säkerställa en välordnad övergång.

Annons

Mats Brandt har över 20 års erfarenhet av att leda och utveckla bolag i både noterad och onoterad miljö. Senast var han vd för den digitala magasinstjänsten Readly International och visade där stark operativ och kommersiell förmåga. Mats Brandt har tidigare jobbat som vd vid bland annat Hemnet och Euroflorist samt i ledande roller för Live Nation Entertainment.

– Jag är glad att kunna presentera Mats Brandt som ny vd. Mats engagerade och närvarande ledarskap inger förtroende och präglas av tydlighet och driv. När vi nu går in i nästa fas är vi övertygade om att hans bakgrund och kompetens säkerställer att bolagets styrkor och ledande position tas tillvara och ger nya möjligheter att anpassa, förnya och växa Magnolias affär, säger Erika Olsén, styrelseordförande i Magnolia Bostad.

– Magnolia har påbörjat en spännande utvecklingsresa och jag är glad över att få leda bolaget in i nästa kapitel. Jag ser fram emot att stärka Magnolia som en av Sveriges ledande bostadsutvecklare och, tillsammans med teamet, vidareutveckla affären genom innovation och kundfokus för att accelerera hållbar tillväxt, säger Mats Brandt, vd för Magnolia Bostad.

Johan Tengelin har utsetts till ny vd för Willhem.

Mats Brandt lämnade Readly International våren 2023 efter att styrelseordföranden i ett pressmeddelande sa att ”Styrelsen och Mats har varit eniga i att tiden är rätt för ett vd-byte”. Han avgick då med omdelbar verkan. Brandt hade tagit över vd-posten tillfälligt drygt ett år tidigare för att strax därefter sedanblivit permanent vd. Han hann alltså sitta ett drygt år på vd-posten. Bolaget noterades på sensommaren 2020. Tre år senare gick Bonnier in som ägare.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag

Satsar på en tydlig inriktning.
Topplista

Mäktigast 2025 – nu inleds nedräkningen

Rösterna är räknade. Nu redovisas placeringarna 41–50.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Skanska höjer målet

Det stora byggbolaget uppdaterar målen.

Wejdmarks Granö Beckasin expanderar

En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.

Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen

Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.

Prisma förvärvar för 340 mkr

Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.

 Tillbaka till förstasidan