Matjätten öppnar på AL:s Mobilia i Malmö

Den 12 februari öppnar Matjätten dörrarna till sin nya butik på Mobilia i Malmö. Med rötterna i köttdisken Bagdad Kött tar aktören nästa steg och skapar en 1.500 kvm stor matbutik där hela världens smaker ryms under ett tak.

Mobilia ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg.

– För oss handlar stadsbyggande om människor. När handel, bostäder, kultur och service vävs samman skapas platser där alla kan känna sig hemma. Matjätten tillför något nytt, varmt och välkomnande till Mobilia, säger Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Malmö.

– Vi vill att Matjätten ska kännas som “din butik”. En plats där alla är välkomna, där man blir igenkänd, får tips och inspiration och alltid kan lita på kvaliteten. Mobilia är en naturlig mötesplats i Malmö och därför känns det helt rätt att öppna just här, säger Amir Ghaimas, grundare och ägare till Matjätten.

Bagdad Kött har funnits i Malmö sedan 2001.

Mobilia omsätter cirka 2 miljarder kronor och hade under 2025 drygt 13 miljoner besökare. Utöver handel erbjuder området 335 hyreslägenheter, förskola, kulturhus, biograf och ett helt våningsplan med aktörer inom vård och hälsa.