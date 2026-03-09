Mathias Wallestam ny vd för Klövern

Mathias Wallestam har utsetts till ny vd på Klövern. Han kommer närmast från rollen som vice vd och CFO i bolaget. Han ersätter Rickard Langerfors som väljer att lämna vd-posten för en ny ledarroll på Klövern som chef för affärssegmentet Utveckling. Båda tillträder sina respektive tjänster den 16 mars 2026.

Annons
Mathias Wallestam, Klövern.
Mathias Wallestam, ny vd på Klövern.
Visa faktaruta

– Mathias Wallestam har under åren på Klövern tillfört en gedigen strategisk kompetens med finansiell skärpa och erfarenhet från branschen. Hans starka driv och vilja att utveckla verksamheten vidare och skapa långsiktigt värde gör honom lämplig att leda Klövern i kommande utvecklingsfas, säger Anders Oscarsson, styrelseordförande i Klövern.

– Med en stark och resultatinriktad organisation ser jag fram emot att ta nästa steg i bolagets utveckling. Vi är på en spännande resa och står väl rustade att ta bolaget vidare in i nästa fas. Jag ser det också som en stor förmån att fortsatt få ha Rickard med i organisationen, säger Mathias Wallestam, tillträdande vd för Klövern.

Den avgående vd:n Rickard Langerfors har lett Klövern sedan augusti 2023.

– Styrelsen vill rikta ett stort tack för Rickards betydande insatser som gjorts under åren. Genom ett starkt ledarskap har bolaget utvecklats till den stabila verksamhet vi ser idag, med en solid plattform och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Att Rickard dessutom fortsätter stötta bolagets tillväxtresa som chef för affärssegmentet Utveckling bidrar till stabilitet och kontinuitet, säger Anders Oscarsson, styrelseordförande i Klövern.

Klöverns projekt i Tyresö. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Stenhus kontrar – höjer budet på Krona

Styrelsen nobbade första budet – nu höjs det med 15 procent.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.

Rekapitalisering ger hopp för bolaget

Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.

Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad

”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna.
Porträtt

Växlar upp i nya lägen

Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Hans Wallenstam berättar för Fastighetsvärlden om nya topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Största uthyrningarna av kontor 2026
FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om kända hotell?

Vad heter ägarfamiljen bakom Elite? Vad står a:et för i Petter A Stordalen? Testa dina hotellkunskaper!

Castellum och Vasakronan kan bli stora vinnare

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

 Tillbaka till förstasidan