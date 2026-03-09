Mathias Wallestam ny vd för Klövern

Mathias Wallestam har utsetts till ny vd på Klövern. Han kommer närmast från rollen som vice vd och CFO i bolaget. Han ersätter Rickard Langerfors som väljer att lämna vd-posten för en ny ledarroll på Klövern som chef för affärssegmentet Utveckling. Båda tillträder sina respektive tjänster den 16 mars 2026.

– Mathias Wallestam har under åren på Klövern tillfört en gedigen strategisk kompetens med finansiell skärpa och erfarenhet från branschen. Hans starka driv och vilja att utveckla verksamheten vidare och skapa långsiktigt värde gör honom lämplig att leda Klövern i kommande utvecklingsfas, säger Anders Oscarsson, styrelseordförande i Klövern.

– Med en stark och resultatinriktad organisation ser jag fram emot att ta nästa steg i bolagets utveckling. Vi är på en spännande resa och står väl rustade att ta bolaget vidare in i nästa fas. Jag ser det också som en stor förmån att fortsatt få ha Rickard med i organisationen, säger Mathias Wallestam, tillträdande vd för Klövern.

Den avgående vd:n Rickard Langerfors har lett Klövern sedan augusti 2023.

– Styrelsen vill rikta ett stort tack för Rickards betydande insatser som gjorts under åren. Genom ett starkt ledarskap har bolaget utvecklats till den stabila verksamhet vi ser idag, med en solid plattform och goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Att Rickard dessutom fortsätter stötta bolagets tillväxtresa som chef för affärssegmentet Utveckling bidrar till stabilitet och kontinuitet, säger Anders Oscarsson, styrelseordförande i Klövern.