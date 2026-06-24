”Måste inte bygga hus som ska stå i 100 år”

Behovet av säkra myndighetslokaler ökar snabbt men processerna hänger inte med. Vad kan branschen göra och vilka hinder behöver röjas? Niklas Sparw, Olov Holst, Annika Blomquist, Maria Bredberg Pettersson och Cecilia Vestin, diskuterade frågan på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

Kommer Sverige klara att bygga säkra myndighetslokaler i det tempot som vi vill och behöver?

Det var en fråga som spann som en röd tråd igenom hela panelsamtalet på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

– Vi jobbar alldeles för traditionellt. Vi är i ett annat läge just nu. Det viktigaste är att jobba på nytt sätt, konstaterade Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden, från scenen.

Som exempel på trögrörligheten i branschen nämnde Niklas Sparw hur man i dag handlar upp och jobbar projekt för projekt, i stället för mer snabbrörligt och samlat.

Han var också något självkritisk och självreflekterande.

– Vi skulle kunna bli offensiva, kliva fram och ta ansvar. Vi skulle kunna utmana dagens byggmetoder. Hur kan vi bygga snabbare och på ett annat sätt? Alla är tidspressade, och ändå jobbar vi som vi brukar, sade Niklas Sparw.

Olov Holst, nationell samordnare för kriminalvårdens utbyggnad, var betydligt mer tydlig i sin kritik.

– Myndighetsstrukturen i Sverige är rigid, trögrörlig och förändringsobenägen. Tänket måste ändras – och gå från förvaltning till expansion, från problemorientering till lösningsfokus, sade Olov Holst, och fortsatte:

– Här måste man ta in fastighetsbranschen, ihop med kommunerna. Det finns många idéer och tankar på hur man ska bygga säkra myndighetslokaler.

Även Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverket, efterfrågade ett annat sätt att tänka – och mer mod.

– Vi måste ha chefer som fattar vågade beslut. Det behövs ett modigt ledarskap. Man behöver inte alltid tänka att man ska bygga hus som ska stå i 100 år, utan det behövs snabba och flexibla lösningar, sade Maria Bredberg Pettersson.

Hon fortsatte:

– Vi måste få till parallella processer, samma mindset och kulturförändring i våra organisationer.

Cecilia Vestin, vd Kåpan Fastigheter, har i en färsk rapport presenterat förslag på hur Sverige ska kunna öka takten i uppförandet av fastigheter för samhällsviktig verksamhet.

– Vi behöver snabbspår för samhällsviktiga fastigheter och vi behöver snabbare processar för bygglov, sade Cecilia Vestin.

Finns det några lagliga hinder eller svårigheter? Nej, inte egentligen, menade Annika Blomquist, advokat Cederqvist.

– Men det finns beröringsskräck att man inte får prata med varandra. Vi behöver få till en marknadsdialog. Man får prata med leverantörer och använda de råden man får från dem, sade hon från scenen.