Martin & Servera utökar med 5 000 kvm hos Swiss Life

Järngrinden genomför en omfattande till- och ombyggnation av fastigheten Stenvreten i Enköping där Swiss Life är fastighetsägare och restauranggrossisten Martin & Servera är hyresgäst. Projektet omfattar cirka 5 000 kvadratmeter tillkommande yta och är en av Martin & Serveras största logistikinvesteringar på senare år



Satsningen syftar till att stärka kapacitet, effektivitet och arbetsmiljö samt ytterligare befästa Enköping som ett centralt logistiknav i bolagets verksamhet.

– Det här är ett projekt som tydligt speglar hur behoven förändras inom logistik och livsmedel. Kraven på kyl- och fryskapacitet, effektiva flöden och teknisk funktionalitet ökar och fastigheten utvecklas helt utifrån verksamhetens behov, säger Anders Bothén, vd för Järngrinden Logistikbyggnader.

Entreprenaden omfattar tillbyggnad av lager i flera delar, inklusive utökad kyl- och fryskapacitet, ny kyld utlastning samt slussar och portar för säkra och effektiva flöden. Invändigt anpassas ytorna efter verksamhetens förändrade behov. Projektet omfattar även utökad lastkaj, ombyggnad av kontorsytor samt anpassningar för laddinfrastruktur för eldrivna tunga fordon.

En ny trafiklösning med separata in- och utfarter förbättrar säkerheten på området och skapar bättre förutsättningar för framtida elektrifiering av fordonsflottan. I projektet ingår även moderniserad avfallshantering samt uppgraderingar av fastighetens styr-, kamera- och larmsystem.

Byggstart planeras till första kvartalet 2026 och projektet beräknas stå klart under första kvartalet 2027.

