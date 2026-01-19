Martin Hedenström Ljung, Ahrbom & Partner

Martin Hedenström Ljung till Ahrbom & Partner

Ahrbom & Partner rekryterar arkitekten Martin Hedenström Ljung. Han kommer närmast från ElinderSten där han var partner och uppdragsansvarig arkitekt.

Ahrbom & Partner rekryterar arkitekten Martin Hedenström Ljung. Han är utbildad vid LTH, KTH och TU Delft i Nederländerna och har bred erfarenhet av såväl inredning av kontor, butiker och hotell, som större kommersiella fastighetsprojekt och frågor som rör social hållbarhet.

Martin Hedenström Ljungs erfarenhet spänner över arbete vid större arkitektkontor och egen verksamhet. Närmast kommer han från ElinderSten, där han var partner och uppdragsansvarig arkitekt.

Under senare år har han haft ett särskilt fokus på hållbarhetsfrågor och varit ansvarig för flera uppmärksammade projekt, bland annat ombyggnaden av Gallerian för AMF Fastigheter, och utveckling av ett nytt butikskoncept för norska Apotek1. Under tiden som egen företagare har han även mottagit utmärkelser, däribland Dezeen Award och ställt ut på Nationalmuseum.

– Vi är mycket glada att välkomna Martin till Ahrbom & Partner. Hans breda erfarenhet, från inredning och kommersiella fastigheter till stadsutveckling, passar väl in i våra uppdrag. Hans engagemang för hållbarhetsfrågor kommer att stärka både vår fortsatta utveckling och vårt erbjudande till våra beställare, säger Maria Angantyr, vd på Ahrbom & Partner.

– Jag lärde känna Ahrbom & Partner genom deras uppdrag i Gallerian, där de ansvarade för T30, ett kontorsprojekt inom det större sammanhanget Urban Escape. Sedan dess har jag följt deras arbete och imponerats av den genomgående höga arkitektoniska nivån. Det är också inspirerande att Ahrbom & Partner arbetar både med byggnader och inredning, då jag själv trivs med att röra mig mellan olika skalor, säger Martin Hedenström Ljung.

Martin tillträder sin tjänst den 19 januari 2026.

