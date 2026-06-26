Markus Linhardt ny vd på Colive

Markus Linhardt tillträder som verkställande direktör på Colive. Niklas Andersson, som medgrundat och lett Colive genom två års transformation, övergår till rollen som styrelseordförande. Ledarskiftet sker i ett av Colives starkaste skeden – bolaget växer under 2026 från cirka 400 till 1 350 enheter och utgör i dag det skandinaviska navet i NestFrames paneuropeiska plattform för community living.

Colives tillväxt under året har drivits av tre parallella initiativ: sammanslagningen med Udda, förvärvet av en portfölj från Forenom samt lanseringen av hybridkoncept The Nooq i Stockholm, Malmö och Lund. I april förvärvades Colive av NestFrame – en Stockholmsbaserad ägar- och investeringsplattform med ambitionen att bygga en ledande europeisk plattform av regionala community living-operatörer, region för region.

Som NestFrames skandinaviska nav har Colive ett tydligt mandat att vidareutveckla och skala verksamheten i regionen, med tillgång till NestFrames samlade resurser inom kapitalmarknad, bolagsstyrning och datadriven verksamhetsutveckling.

Markus Linhardt, en av grundarna bakom Udda, och sedan sammanslagningen COO för Colive-gruppen, har varit en av arkitekterna bakom bolagets transformation det senaste året.

– Det här är en spännande tid att ta klivet till vd-rollen. Colive har en stark position, ett unikt erbjudande och en upparbetad projektpipeline som ger oss ett starkt momentum att bygga vidare på. Det bästa ligger framför oss, säger Markus Linhardt, tillträdande vd för Colive.

Niklas Andersson, som lett Colive genom dess transformation de senaste två åren, fortsätter som styrelseordförande.

– Markus har varit helt avgörande för det vi byggt det senaste året. Han leder Colive in i nästa fas med både djup förståelse för vad vi är och en tydlig blick för vart vi ska. Jag ser fram emot att fortsätta bidra i rollen som ordförande – det är en naturlig och bra förflyttning för bolaget, säger Niklas Andersson, styrelseordförande Colive.

Colive ser nu aktivt efter ytterligare förvärv och organisk tillväxt på den skandinaviska marknaden och räknar med att ta nästa expansionssteg inom tolv månader.