Ett destinationshotell ska stärka Skarholmen som besöksmål. Visionsbilden är ett exempel på hur hotellet skulle kunna se ut. I förgrunden syns även det kallbadhus som planeras. Illustration: Krook & Tjäder

Markanvisningstävling för hotell på Skarholmen

Uppsala kommun bjuder nu in till markanvisningstävling för ett destinationshotell på Skarholmen. Halvön med panoramavy över Mälaren strax söder om Uppsala har en lång historia som utflyktsmål för Uppsalaborna. Hotellbygget är en del i en satsning på att stärka Skarholmen ytterligare som besöksmål.

Nu hålls en markanvisningstävling för att få fram den aktör som är bäst lämpad för att bygga ett destinationshotell med restaurang, spa och konferensmöjligheter på Skarholmen, cirka tio kilometer söder om Uppsala stadskärna. Hotellet är en del i kommunens arbete för att stärka Skarholmen som destination och skapa liv och aktivitet året runt.

– Skarholmen är en lokal pärla som vi vill att fler ska kunna ta del av. Hotellet kommer göra Skarholmen till ett besöksmål som tillsammans med bland annat ett kallbadhus, badbrygga, och strandpark ger allmänheten tillträde till den här otroliga platsen vid Mälarens strand, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skarholmen är ett prioriterat utvecklingsområde där kommunen arbetar för att stärka platsen som attraktivt besöksmål för både Uppsalabor och mer långväga besökare. Målet är att göra Mälarfjärden Ekoln tillgänglig för fler och förstärka Skarholmens värden för rekreation och natur.

– Vi hoppas hitta en aktör som har vilja och förmåga att utveckla ett hotellkoncept med hög arkitektonisk kvalitet och stark platsförankring. Eftersom vi genomför markanvisningstävlingen i ett tidigt skede kommer vinnaren att vara med och ta fram detaljplanen, som även ska säkerställa ett allmänt gångstråk längs vattnet, säger Martin Edfelt, stadsarkitekt, Uppsala kommun.

Utöver hotellet planeras även ett kallbadhus för allmänheten, nya bostäder, utveckling av en strandpark, bryggor och vistelseytor samt förbättrad tillgänglighet till området. Utvecklingen sker i samspel med befintliga verksamheter, där båtklubbarna fortsatt utgör en viktig del av platsens identitet.

Visionsbild för hur Skarholmenområdet kan se ut i framtiden med hotell, park, bryggor, kallbad och bostäder.
Illustration:
Krook & Tjäder

Tävlingsområdet består av cirka 4 000 kvadratmeter av de kommunala fastigheterna Sunnersta 191:1 och en del av Sunnersta 51:98. Inom Sunnersta 191:1 finns idag en tomställd restaurangbyggnad, och Sunnersta 51:98 består av park och gata.

I närheten av markanvisningsområdet finns flera båtklubbar som arrenderar mark och vattenområden av Uppsala kommun. Söder om hotellet ska det finnas ett allmänt gångstråk, vilket innebär att hotellet inte kommer att ha en privat strandkant. Markanvisningstävlingen genomförs i två steg. Tidsfristen för det första steget är 23 juni 2026.

