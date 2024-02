Markanvisningsåret 2023 – Vem fick marken?

Under vecka 8 presenterar Fastighetsvärlden i samarbete med Markanvisning.se vad som hände under markanvisningsåret 2023. Ett år då graden av direktanvisningar steg till rekordnivån 74 procent, samtidigt som antalet beslut och antalet markanvisade bostäder motsvarade nivåerna för 2022. Vi inleder med att presentera vilka aktörer som fick flest markanvisningar under 2023. Familjebostäder och Ekeblad Bostad toppar listan.