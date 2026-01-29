Mark Silfver blir ny vd i Relier Syd

Mark Silfver blir ny vd för Relier Syd. Han tar över efter Magnus Silfver som kommer att verka som arbetande styrelseordförande i Relier Syd och Relier AB.

Relier Syd AB har utsett Mark Silfver till ny verkställande direktör. Han tillträder rollen med målet att fortsätta utveckla bolaget och stärka dess position på fastighetsmarknaden i södra Sverige.

Mark Silfver är 29 år och utbildad civilingenjör inom lantmäteri, Lunds Tekniska Högskola. Han har varit verksam inom Relier i över tio år och har gedigen erfarenhet av kommersiella fastighetstransaktioner och lokalförmedling. Efter examen 2023 har han i första hand arbetat med fastighetstransaktioner men även lager- och logistikuthyrningar.

– Jag ser mycket fram emot att ta mig an rollen som vd för Relier Syd. Bolaget har en stark position på marknaden och ett kompetent team, och tillsammans ska vi fortsätta utveckla vårt arbete och skapa långsiktigt värde för våra kunder, säger Mark Silfver, nytillträdd vd.

Tidigare vd Magnus Silfver kommer fortsatt vara operativ och verka som arbetande styrelseordförande i både Relier Syd AB och Relier AB.

– Mark har under de senaste åren tagit en tydlig ledarroll inom Relier, bland annat som ansvarig för uthyrningsteamet i region Syd. Att lämna över vd-rollen till Mark skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Samtidigt kan jag själv fokusera mer på arbetet med fastighetstransaktioner, säger Magnus Silfver, styrelseordförande.

Med utnämningen av Mark Silfver till vd stärker Relier Syd sin långsiktiga strategi och sitt fokus på kvalitet, tillväxt och kundnytta.