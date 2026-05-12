Mark Humphreys blir ny vd för Tengbom

Som arkitekt och ledare för Tengboms största verksamhet har Mark Humphreys under många år varit med och drivit Tengbom framåt – såväl erbjudandet som verksamheten i stort. I hans ledarskap står arkitekturen, samarbetet och utvecklingen av organisationen nära varandra.

— Mark har en förmåga att utveckla både människor, projekt och organisation. Han är en mycket skicklig arkitekt men också en ledare som bygger starka team och skapar en miljö där andra kan utvecklas. Det gör honom till rätt person att ta Tengbom vidare, säger Olof Sand, styrelseordförande i Tengbom.

Sedan april 2025 har Olof Sand haft rollen som arbetande styrelseordförande med operativt ansvar. I och med att Mark tillträder som vd återgår han till sitt uppdrag som styrelseordförande.

Mark Humphreys är en prisbelönt arkitekt med över 30 års erfarenhet från Sverige, Storbritannien och USA. Han har arbetat med omfattande projekt som den tillfälliga saluhallen på Östermalms torg, Arlanda VIP-terminal och ombyggnaden av Östermalms saluhall. Under många år har Mark Humphreys lett Tengboms stockholmskontor där han kombinerat arkitektonisk kvalitet med ett starkt affärsfokus.

– Jag kommer från projekten och från verksamheten. Jag älskar att vara arkitekt, och jag tror på arkitektens roll i samhället. För mig handlar uppdraget som vd om att fortsätta utveckla det vi på Tengbom redan gör bra – vacker arkitektur som fungerar i människors vardag, stärker verksamheter och bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Mark Humphreys.

Som vd vill Mark Humphreys stärka Tengboms arbete med arkitektur och fortsätta bygga en kultur där människor och team kan växa tillsammans.

— Jag vill att vi fortsätter utvecklas som ett företag där arkitekturen står i centrum och där människor och kompetenser arbetar nära varandra. Bra arkitektur blir till i samarbetet mellan team, kunder och konsulter, säger Mark Humphreys.