Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”
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NewsflashIdag kl. 08:04
Revelop köper tio hotell
Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.
Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning
Mycket står på spel i Stockholms CBD.
Bostadsbrist – men ingen vill flytta in
Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.
Hon blir vd vid Liljewall
Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.
Stenvalvet köper från Samfori
Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.
Realy Bostad köper byggrätter från Storsala
Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.
Tornstaden säljer projekt till Klövern
130 bostäder där många får havsutsikt.
PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården
Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.
Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg
FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.
Utreder flytt till Odenplan
Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.
Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm
1930-talshus i vattennära läge.
Art-Invest förvärvar i Barkarby
Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Köper 240 bostäder i Tumba
Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.
Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr
Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.
Dolda rabatter – en nota för skattebetalarna
”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”