Marie Bucht Toresäter lämnar Nyfosas styrelse

Nyfosa meddelar att styrelseledamoten Marie Bucht Toresäter, på egen begäran, med hänvisning till personliga skäl.

– Å aktieägarnas vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Marie Bucht Toresäter för betydelsefullt arbete i styrelsen sedan 2018, säger Nyfosas styrelseordförande David Mindus.

Efter Marie Bucht Toresäters utträde kommer Nyfosas styrelse att bestå av fem ledamöter fram till Nyfosas årsstämma 2026 som hålls den 5 maj i Stockholm.

Marie Bucht Toresäter är vd vid Novier och har tidigare jobbat på bland annat Newsec.