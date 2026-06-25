Maria Ronvall får nytt chefsjobb inom Skanska

Skanska Sverige stärker arbetet med marktransaktioner och affärsupplägg genom att etablera ett landbanksteam under ledning av Maria Ronvall. Hon är idag regionchef för Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling.

Ronvall blir transaktionschef över landbanksteamet och hennes nya uppdrag är att arbeta strukturerat med utveckling och anpassning av Skanskas byggrättsportfölj inom bostadsutveckling, med en tydlig ambition att öka transaktionsaktiviteten och ta en mer aktiv roll på marknaden.

Med en uppdaterad strategi och ett tydligare geografiskt fokus ska byggrättsportföljen anpassas för att säkerställa rätt lägen, rätt byggrätter och rätt timing. Det skapar en bättre balans i portföljen, en stabil produktmix och ett jämnt flöde av projektstarter över tid.

Samtidigt stärker Skanska närvaron som bostadsutvecklare i Stockholm, Göteborg och Malmö, med särskilt fokus på förvärv av bostadsbyggrätter för att utveckla positioner i storstadsmarknaderna.

Arbetet omfattar bland annat förvärv, försäljningar och byten av byggrätter. Genom ett mer aktivt och samordnat arbete med byggrättsportföljen skapas bättre förutsättningar att utveckla projekt i attraktiva lägen och möta efterfrågan i prioriterade marknader.

– Vi stärker nu fokus på transaktioner och aktivt värdeskapande i byggrättsportföljen. Det innebär också att vi tar en mer aktiv position på marknaden, där Maria, med sin erfarenhet av transaktioner och breda förståelse för vår affär, blir en tydlig ingång i dialogen om nya affärer och möjligheter. Hon kommer att leda arbetet med att utveckla vår portfölj och öka tempot i våra transaktioner, säger Joakim Åkesson, vice vd, Skanska Sverige.