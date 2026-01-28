Maria Börtemark, Alecta Fastigheter Foto: Linus Flodin.

Maria Börtemark till Alecta Fastigheters ledningsgrupp

Alecta Fastigheters tillväxtresa fortsätter. Nu tillträder Maria Börtemark, idag affärsansvarig stadsutvecklare hos Alecta Fastigheter, rollen som chef stadsutveckling och tar plats i bolagets ledningsgrupp.

Alecta Fastigheter har som mål att växa genom förvärv och utveckling av fastigheter och platser i attraktiva tillväxtområden. Med flera pågående och kommande stadsutvecklingsprojekt i bland annat Västra City, Sollentuna och Fridhemsplan kommer affärsområdet Stadsutveckling, som tidigare letts av vd Lena Boberg, nu att ledas av Maria Börtemark.

–    Bolaget växer och att lämna över till Maria känns som ett helt rätt och naturligt steg framåt. Tillsammans med teamet och hela organisationen kommer hon att fortsätta utveckla och stärka oss som bolag inom detta viktiga område, säger Lena Boberg, VD, Alecta Fastigheter.

Maria Börtemark började på Alecta Fastigheter i maj 2025 efter att tidigare varit affärsutvecklingsansvarig för stadsutveckling hos Svefa och har även varit VD för Seniorgården AB och Strategisk arkitektur.

–    Jag är glad och stolt över förtroendet att tillsammans med Team Stadsutveckling fortsätta utveckla vårt innovativa arbete med att skapa hållbar värdeförflyttning så att våra platser når sin fulla potential, säger Maria Börtemark.

Maria Börtemark tillträder sin nya roll 1 februari 2026.

