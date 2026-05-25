Mardröm för Vasakronan och Corem – och nio hotell

Jubel hos Atrium Ljungberg och Castellum. Samtidigt en mardröm för Vasakronan och Corem som får mycket svåra vakanser i Kista att fylla. 123 000 kvm tomställs i Kista när Ericsson flyttar. Och flera hotell kommer få det svårt att överleva. Vasakronan och Corem kommenterar Ericssons flytt.

Vasakronan har Ericsson som hyresgäst på cirka 84 000 kvm lokaler, fördelat på fyra fastigheter. Hyreskontrakten för en av dessa förlängdes nyligen, men på ett kort hyresavtal.

Vasakronans Fredrik Lantz, chef kund och försäljning, kommenterar Ericssons flytt:

– Vi har en god dialog med Ericsson. Beskedet att de lämnar Kista är tråkigt men väntat. För området innebär det en mycket stor utmaning på kort sikt men stads- och fastighetsutveckling måste alltid ses i ett långsiktigt perspektiv. Kista ligger strategiskt väldigt bra till – både i Stockholm och i Sverige – mitt emellan Stockholm City och Arlanda, med mycket god tillgänglighet och kommunikationer. Dessutom i huvudstadsregionen med god tillgång på kompetens. Det gör Kista till en mycket lämplig plats för långsiktiga satsningar framåt och vårt arbete att utveckla Kista fortsätter, säger han till Fastighetsvärlden.

Ericsson har bantat lokalförhyrningen hos Corem flera gånger. Nu finns ett löpande hyresavtal om 39 000 kvm i huvudkontorsbyggnaden. Det löper till september 2030.

– Ericsson har och har haft en mycket stor betydelse för Kista. Samtidigt är Kista i dag större än en enskild hyresgäst. Ericssons samtliga avtal med Corem i Kista motsvarar cirka 3% av Corems totala uthyrbara area, och cirka 3% av Corems totala fastighetsvärde. Som vi tidigare kommunicerat förlängdes 39 000 kvm av dessa till 2030. Vi ser att Kista befinner sig i en förändringsfas. För Corem handlar det nu om att fortsätta vara aktiva i den utvecklingen — att anpassa erbjudandet, bredda hyresgästbasen och bidra till att Kista blir en mer blandad, levande och attraktiv stadsdel över tid, säger Sebastian Schlasberg, vd för Corems fastighetsverksamhet till Fastighetsvärlden.

I Kista finns även nio hotell med totalt 1 500 rum. Dessa lär få det tufft framöver när telekomjätten lämnar. Läs mer om de nio hotellen här, där det även framgår vem som är fastighetsägare. Hotellen hyr totalt 60 000 kvm lokaler.

Läs om Fastighetsvärldens nya uträkning kring vad vakansgraden för kontor blir i Kista efter att Ericsson flyttat.