Mango utökar hos Vasakronan i Göteborg

Mango satsar stort i Arkaden i centrala Göteborg och expanderar in i den lokal där Copenhagen Lux tidigare låg. Fastighetsägare är Vasakronan.

Med expansionen gör Mango även en konceptuppgradering.

Mangos plan är att den nya och större butiken ska stå färdig i juni 2026. Butiken på Fredsgatan 1 är Mangos enda butik i centrala Göteborg.

Arkaden ligger i bästa läge i Göteborg. Affärshuset öppnades 2002 efter en totalrenovering och innehåller idag drygt 20 butiker, kaféer och restauranger. I fastigheten finns även kontor i tre plan.

Fastigheten innehåller totalt 21.000 kvm lokaler, varav 10.080 kvm butikslokaler.