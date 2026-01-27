Många glädjesiffror för Frölunda Torg

2025 blev ett rekordår för Skandia Fastigheters Frölunda Torg i Göteborg. Köpcentrumet nådde all time high i omsättning och ökade samtidigt antalet besökare markant

– Jämfört med föregående år ökade omsättningen med 4,5 procent till 3,2 miljarder kronor, samtidigt som antalet besökare ökade med 1,5 procent till 10,7 miljoner. Det är en bekräftelse på vår styrka som köpcentrum. Kombinationen av attraktiva etableringar, en stark butiksmix och engagerade hyresgäster ger konkreta resultat, säger Anders Strand, marknadsområdeschef på Skandia Fastigheter.

Under året har flera nya verksamheter etablerat sig, däribland Mango, Webhallen, Nordkök, SE Hälsan, The Body Shop, Waffles & Shakes, Pilgrim och Life. Samtidigt har många befintliga hyresgäster valt att investera i Frölunda Torg genom renoveringar, nya koncept eller större ytor, bland andra NEW YORKER, Stadium, Guldfynd, Cervera, 7-Eleven, Kids Brand Store, D.O. Design Only, Panduro, Systembolaget, Specsavers, Telia, Hemmakväll, Naked Juice Bar och Scorett. Även Twilfit by CHANGE har flyttat till nytt läge och Wagner har omprofilerats till Lindbergh.

– Det har hänt otroligt mycket på Frölunda Torg. Nya etableringar och uppgraderingar har gett oss ett rejält lyft och skapat ännu mer inspiration för både besökare och hyresgäster. Vi är bara i början av den resa vi gör tillsammans och med den energi som finns här ser vi med stor optimism på framtiden, säger Jessica Liljeblad, Uthyrningschef på Frölunda Torg.