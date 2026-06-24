Fastighetssektorn är avgörande för livsmedelsförsörjning, sjukvård, offentlig service och näringslivets kontinuitet. Kring denna fråga resonerade Daniel Holmkvist, Mikael Bernström, Johan Berggren, Jan-Erik Hellman och Per Bohlin på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

Daniel Holmkvist, Executive Director CBRE:

– Om marknaden belönar robusta fastigheter mer än andra fastigheter? Vi är inte där än, men vi kommer dit. Jag tänker också på datacenter som ger bra avkastning.

Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter:

– Vi önskar att förvaltare har koll på sina hus. Att man bygger motståndskraft som blir en styrka i krisen. Det är allas ansvar att ta dialogen; myndigheter, fastighetsbranschen – och bygga så mycket vi kan lokalt.

Johan Berggren, statssekreterare Försvarsdepartementet:

– Vi har stora förväntningar på alla fastighetsägare. Att man har gjort en behovsanalys och förstår hotbilden av cyberhot och sabotage. Fastighetsbranschen får inte underskatta cyberhoten. Det händer här och nu.

Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter:

– Jag tänker att det viktigaste är inte husen i sig, utan verksamheten i husen. Vad behöver de för att funka? Vad är fastigheten tänkt att användas till?

Per Bohlin, affärsområdeschef Specialfastigheter:

– Avbrott är affärskritiskt, det gäller att inte systemen stannar upp. El och infrastruktur är det viktigaste. Det gäller att ha system och reservkrafter. Många fastighetsägare är lite naiva i dag. De som driver samhällsviktiga fastigheter har koll, men inte så många andra fastighetsägare. Man behöver också öva på olika scenarion.