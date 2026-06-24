Daniel Holmkvist, Mikael Bernström, Johan Berggren, Jan-Erik Hellman och Per Bohlin och moderator Ellinor Persson.
Daniel Holmkvist, Mikael Bernström, Johan Berggren, Jan-Erik Hellman och Per Bohlin och moderator Ellinor Persson. Foto: FV

”Många fastighetsägare är lite naiva i dag”

Fastighetssektorn är avgörande för livsmedelsförsörjning, sjukvård, offentlig service och näringslivets kontinuitet. Kring denna fråga resonerade Daniel Holmkvist, Mikael Bernström, Johan Berggren, Jan-Erik Hellman och Per Bohlin på Fastighetsvärldens event på Värdshuset Lindgården i Almedalen på onsdagen.

Annons

Daniel Holmkvist, Executive Director CBRE:

– Om marknaden belönar robusta fastigheter mer än andra fastigheter? Vi är inte där än, men vi kommer dit. Jag tänker också på datacenter som ger bra avkastning.

Mikael Bernström, regionchef Lantmännen Fastigheter:

– Vi önskar att förvaltare har koll på sina hus. Att man bygger motståndskraft som blir en styrka i krisen. Det är allas ansvar att ta dialogen; myndigheter, fastighetsbranschen – och bygga så mycket vi kan lokalt.

Johan Berggren, statssekreterare Försvarsdepartementet:

– Vi har stora förväntningar på alla fastighetsägare. Att man har gjort en behovsanalys och förstår hotbilden av cyberhot och sabotage. Fastighetsbranschen får inte underskatta cyberhoten. Det händer här och nu.

Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter:

– Jag tänker att det viktigaste är inte husen i sig, utan verksamheten i husen. Vad behöver de för att funka? Vad är fastigheten tänkt att användas till?

Per Bohlin, affärsområdeschef Specialfastigheter:

– Avbrott är affärskritiskt, det gäller att inte systemen stannar upp. El och infrastruktur är det viktigaste. Det gäller att ha system och reservkrafter. Många fastighetsägare är lite naiva i dag. De som driver samhällsviktiga fastigheter har koll, men inte så många andra fastighetsägare. Man behöver också öva på olika scenarion.

Text Sofia Hadjipetri Glantz sofia.hadjipetri.glantz@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Får i uppdrag att sälja miljardkvarter i city

FV följer upp avslöjandet vid Stureplan – som kan gå rakt in i historieböckerna.

Fortifikationsverket nära köp för halv miljard

Tiotals byggnader och mycket mark.

Platzer hyr ut hela 8 000 kvm i Centralenområdet

Gör jätteuthyrning till ny hemlig hyresgäst.

Wallenstams dolda köp i centrala Visby

Förvärv under 2024. Nyligen fått pris för renovering.

Fleming säkrat en miljard i hyresintäkter

Rekordstort kontrakt. Avtal om nästan 35 000 kvm, främst kontorslokaler.

Besqab bygger på Kungsholmen

Påbörjar projekt med 82 bostäder vid Hornsbergs strand.

Revelop köper tio hotell

Omfattar 1 100 rum. Belägna i Sveriges storstadsregioner.

Duo i vinnarläge i framtida rekorduthyrning

Mycket står på spel i Stockholms CBD.

Fokus på hjärnan ska fylla AMF:s Marievik

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna kan man attrahera de bästa talangerna, men också få dem att stanna kvar.”

Bostadsbrist – men ingen vill flytta in

Förslag på lösningar när Stockholmsmarknaden studeras.

Hon blir vd vid Liljewall

Har tidigare haft toppjobb hos konkurrenter.

Stenvalvet köper från Samfori

Nybyggt om 4 500 kvm byter ägare.

Realy Bostad köper byggrätter från Storsala

Portföljen närmar sig 1 500 bostäder.

Tornstaden säljer projekt till Klövern

130 bostäder där många får havsutsikt.

 Tillbaka till förstasidan