Vasakronan, Alecta, EY, Savills och Cushman & Wakefield. Det är fem bolag som Fastighetsvärlden hittills berättat om som inte kommer att skicka anställda till fastighetsmässan Mipim i sydfranska Cannes som äger rum 10–12 mars.

Fastighetsvärlden har varit i kontakt med representanter för ett 20-tal bolag som anmält ett flertal anställda till mässan. Alla uppger att de under måndag eller tisdag, när bolagens ledningsgrupper åter är samlade efter att många varit på sportlov, kommer att ta beslut kring sin medverkan på Mipim.

Budskapet från nästan alla är att man följer händelseutvecklingen noggrant och att man inte tänker riskera hälsan och säkerheten hos anställda, familjer eller kunder. Fler berättar för FV att man högst sannolikt kommer att hoppa av Mipim 2020.

Antalet regisserade svenskar för mässan i år är långt färre än tidigare år. Med två veckor kvar har endast 722 registrerat sitt deltagande. Det kan jämföras med 838 i fjol, några veckor innan mässan drog igång. Inför 2018 hade 1036 anmält sig. Alltså en nedgång med 30 procent.

Om de svenska bolagen har huvudbry inför beslutet om man ska fullfölja sina planer för Mipim 2020 eller om man ska hoppa av – så har många bolag än mer akuta problem. Det handlar även det omföljdeffekter av coronavirusets utbredning, och då speciellt det i norra Italien. Flera bolag kartlägger var deras anställda varit under sportlovet. De som varit i norra Italien, exempelvis i Milano eller åkt skidor i italienska alperna, kommer i flera fall uppmanas jobba hemifrån under en tid framöver.

Så här resonerar ett antal av bolaget som har flera anmälda till fastighetsmässan Mipim:

Areim: ”Vi har bestämt att följa utvecklingen kommande dagarna och bestämma oss i början på nästa vecka. Vi vill varken utsätta medarbetare eller någon annan för onödig risk.

JM: ”I nuläget avvaktar vi utvecklingen och följer folkhälsomyndigheternas råd.”

CBRE: ”Vi fattar troligen ett centralt beslut under fredagen”.

JLL: ”Vi bevakar noggrant och tar beslut inom kort”.

Niam: ”Det ligger ’i farans riktning’ att vi ställer in, men vi avvaktar till förmån för uppterad och mer aktuell info. Just nu kartlägger vi internt eventuella sportlov eller resande via Italiens drabbade regioner, för att om nödvändigt hantera det.”

Wallenstam: ”Vi bevakar utvecklingen, har inte fattat beslut ännu”.

White Arkitekter: ”Vi följer utvecklingen och tar beslut om eventuell förändringar av vår planering på måndag”.

Wistrand Advokatbyrå: ”Vi har ännu inte fattat något beslut. Vi följer utvecklingen noga och fattar beslut inom kort.”

Hör gärna av er till red@fastighetsvarlden.se om ert bolags beslut kring Mipim!