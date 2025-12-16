Malin Svensson ny koncerndirektör i Obos

Malin Svensson blir från den 12 januari 2026 ny koncerndirektör för bostadsutveckling trähus i OBOS. Hon kommer närmast från rollen som vice VD i OBOS Sverige.

Malin Svensson har lång branscherfarenhet från bostadsutvecklaren OBOS Kärnhem, som 2014 blev en del av OBOS-koncernen. I Kärnhem har Malin Svensson varit ekonomichef och senare verkställande direktör, innan hon det senaste året varit vice VD samt chef för projektutveckling och en del av ledningsgruppen i OBOS Sverige. Malin Svensson tar över rollen som koncerndirektör för bostadsutveckling trähus efter Marianne Gjertsen Ebbesen, som blev koncernchef i OBOS den 1 december.

– Det har varit viktigt för oss att rekrytera internt när vi skulle hitta en ny direktör för bostadsutveckling trähus i OBOS. Med Malin får vi in en stark ledare i vår koncernledning, som har mer än 20 års erfarenhet från branschen. Vi har stått inför stora omvälvningar i bostadsbranschen de senaste åren och särskilt inom trähusproduktionen har det varit tufft. Samtidigt har vi satsat betydande resurser och investerat i en ny fabrik i Sverige. Jag är mycket nöjd med att Malin blir en del av vår koncernledning och ska leda detta arbete vidare, säger OBOS koncernchef Marianne Gjertsen Ebbesen.

OBOS har en betydande trähusproduktion i Sverige och Norge och står bakom Myresjöhus och Smålandsvillan – två av de starkaste varumärkena på den svenska marknaden. Dessutom är OBOS Block Watne i Norge en husproducent med långa traditioner.

– Med stora investeringar i en ny fabrik i Sverige blir samspelet mellan vår verksamhet i Sverige och här i Norge avgörande för att lyckas så bra som möjligt framöver. I Sverige finns hög kompetens inom industrialiserad bostadsproduktion, något vi vill dra nytta av i flera av våra projekt även i Norge. Jag är också glad över att vi nu får representation från Sverige i OBOS koncernledning efter att ha bedrivit verksamhet där i många år, säger Ebbesen.

Malin Svensson tillträder sin nya roll som koncerndirektör för bostadsutveckling trähus den 12 januari.

– Jag är väldigt glad över att få ta ansvaret för bostadsutveckling trähus i hela OBOS-koncernen. Som koncerndirektör ser jag fram emot att skapa ett ännu tätare samarbete mellan våra verksamheter i båda länderna. Den starka kompetensen inom industrialiserad bostadsproduktion i Sverige, kombinerat med den långa traditionen av husbyggande i Norge ger oss möjlighet att ta nästa steg i att leverera hållbara bostäder med hög kvalitet till våra kunder, säger Malin Svensson.